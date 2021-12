Nouvelle semaine chargée pour les Parisiens. Après un match nul arraché sur la pelouse du RC Lens (1-1), le club de la capitale prépare une nouvelle semaine avec deux affiches au programme au Parc des Princes. Dès ce mardi, le PSG recevra le Club Bruges dans le cadre de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Déjà qualifiés et assurés de finir à la deuxième place, les Rouge & Bleu voudront finir sur une belle note. Et dès aujourd’hui, Mauricio Pochettino et Achraf Hakimi se présenteront en conférence de presse à partir de 15h15 – depuis le Parc des Princes – pour répondre aux questions des médias.

Après ce match européen, les Parisiens auront cinq jours pour préparer la réception de l’AS Monaco (dimanche 12 décembre), à l’occasion de la 18e journée de Ligue 1. Avant cette affiche du championnat, Mauricio Pochettino sera en conférence de presse le samedi à 14 heures. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG