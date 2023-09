Si le mercato a fermé ses portes en France, le PSG peut toujours vendre ses joueurs dans certaines destinations comme l’Arabie saoudite ou le Qatar.

Le PSG a conclu en beauté son mercato estival 2023 avec l’arrivée de Randal Kolo Muani dans un transfert qui aura tenu en haleine tous les supporters des Rouge & Bleu. Si dans le sens des arrivées, le club parisien s’est bien renforcé avec 12 recrues (Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Marco Asensio, Xavi Simons prêté dans la foulée au RB Leipzig, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani), le club parisien peut encore dégraisser son effectif. La journée de vendredi a été prolifique avec six départs actés mais cela devrait continuer dans les heures et jours à venir. En effet, le mercato estival au Qatar et en Arabie saoudite est toujours ouvert respectivement jusqu’au 18 et 20 septembre. Des destinations qui concernent quelques joueurs indésirables.

Verratti et Draxler vont rapporter au minimum 60M€ au PSG, Wijnaldum 10M€

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur l’avenir de certains Parisiens. Invités à quitter le club, Julian Draxler et Marco Verratti sont proches de rejoindre le Qatar. « Le club du premier n’a pas encore filtré alors que le second est en partance pour Al-Arabi. Ces deux transferts doivent rapporter entre 60 et 65 M€ au PSG (entre 10 à 15 M€ selon les bonus pour Draxler, un peu moins de 50 M€ pour Verratti). » Une rentrée d’argent importante pour les finances du club parisien. Concernant Georginio Wijnaldum, il va rejoindre l’Arabie saoudite. Comme rapporté par RMC Sport, l’international néerlandais a passé sa visite médicale avec Al-Ettifaq et son transfert va rapporter 10M€. De son côté, Timothée Pembélé a été vendu à Sunderland sans que l’indemnité de transfert n’ait filtré.

La polyvalence de Kurzawa appréciée par Luis Enrique

De leur côté, Colin Dagba et Ismaël Gharbi ont été prêtés respectivement à l’AJ Auxerre (Ligue 2) et Lausanne Ouchy (D1 Suisse) tandis que Juan Bernat a rejoint en prêt le SL Benfica avec une prise en charge d’une partie du salaire par les Rouge & Bleu. Concernant Ilyes Housni, il était proche de trouver un point de chute dans la soirée mais sans réussite, rapporte L’E. Mais d’autres indésirables n’ont toujours pas de porte de sortie comme Edouard Michut qui n’a pas trouvé de terrain d’entente avec le PSG pour partir. « Les marchés belges, suisses et turcs sont encore ouverts en Europe et des opportunités vont se présenter. » Longtemps considéré comme un indésirable, Layvin Kurzawa va faire la saison avec le groupe de Luis Enrique. Le staff parisien apprécie la polylavence du défenseur de bientôt 31 ans (il les fêtera le 4 septembre). Au total, plus de 215M€ pourraient rentrer dans les caisses parisiennes si les dernières ventes aboutissent, et cela sans compter les économies de salaire de Lionel Messi, Neymar Jr, Mauro Icardi et Sergio Ramos. Un mercato d’été 2023 très abouti de la part de la direction parisienne aussi bien au niveau des arrivées que des départs.