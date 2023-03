Verratti et Donnarumma titulaires avec l’Italie face à l’Angleterre

C’est le remake de la finale de l’Euro 2021, l’Italie affronte l’Angleterre ce soir dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires pour l’Euro 2024. On retrouve la Squadra Azzura après son absence lors de la Coupe du monde 2022. Les Anglais sont prêts à prendre leur revanche sur les coéquipiers de Marco Verratti. Roberto Mancini, entraîneur de l’Italie, a par ailleurs annoncé sa composition (4-3-3).

Un match à enjeu pour l’Euro 2024

Le coach italien attaque cette rencontre avec deux parisiens, Gianluigi Donnarumma dans les cages et Marco Verratti au milieu de terrain. Les deux joueurs du club de la capitale vont jouer leur premier match à enjeu avec la sélection depuis bien longtemps. Une occasion pour eux de trouver de l’air après des semaines difficiles avec le PSG. Sur le terrain, ils seront accompagnés d’une défense composée de Giovanni Di Lorenzo, Rafael Toloi, Francesco Acerbi et Leonardo Spinazzola. Le milieu de terrain est composé des expérimentés Jorginho, Nicolo Barella et Marco Verratti, tandis que le secteur offensif sera emmené par Domenico Berardi, Lorenzo Pellegrini et le petit nouveau, Mateo Retegui, l’attaquant du CA Tigre (D1 argentine).

Les compositions d’équipe

Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Berardi, Retegui, Pellegrini