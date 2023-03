Le PSG a connu une énième désillusion sur la scène européenne avec son élimination en 1/8 de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Le milieu de terrain Marco Verratti a été un malheureux protagoniste lors du match retour avec un ballon perdu qui a coûté un but aux Parisiens. Il revient sur cet épisode.

C’est le 8 mars dernier que le PSG s’est incliné (2-0) à l’Allianz Arena face au Bayern Munich en huitième finale retour de Ligue des Champions. Une défaite au cours de laquelle Marco Verratti a coûté directement un but à son équipe en perdant un ballon en voulant ressortir court comme à son habitude. En rassemblement actuellement avec l’Italie, le numéro 6 du PSG s’est exprimé en conférence de presse sur ce malheureux épisode pour la première fois : « La critique fait partie du football. Je me suis trompé et j’ai été critiqué. Par le passé, pourtant, beaucoup m’ont fait l’éloge en France. Je sais quand je me trompe, j’ai de larges épaules. J’ai une énorme passion pour le football, une critique ne m’arrêtera pas« , a-t-il déclaré avant de poursuivre sur une note positive : « Je remercie les Italiens pour leur engagement. Qui sait si je reviendrai dans le futur (en Italie ; NDLR). Maintenant, je vais bien à Paris et je rêve de la Ligue des Champions avec le PSG« .

A 30 ans, Marco Verratti est sous contrat avec le PSG jusqu’au 30 juin 2026. Arrivé lors de l’été 2012, l’Italien semble traverser la première zone de turbulence sous les cieux parisiens depuis onze ans aurpès des supporters observateurs du Paris Saint-Germain. Cependant, sa place dans le projet Rouge & Bleu n’est pas remise en cause, et l’ambition de remporter le plus grand trophée européen en tant que parisien semble toujours plus forte.