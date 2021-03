Brest / PSG : Di María et Verratti aptes. Neymar et Florenzi indisponibles

À l’approche des échéances importantes, le PSG récupère peu à peu son effectif. Et à la veille du 16e de finale de Coupe de France face au Stade Brestois 29 (21h10 sur France 2 et Eurosport 2), le PSG a fait le point sur son infirmerie. Absent depuis sa blessure face à l’OM le 7 février dernier, Ángel Di María fait son retour dans le groupe parisien. Marco Verratti est également apte pour cette rencontre. Malgré leur retour à l’entraînement collectif du PSG, Alessandro Florenzi et Neymar Jr seront indisponibles pour ce match. L’international italien reprendra avec le groupe en fin de semaine. De son côté, le numéro 10 parisien poursuit son “entraînement partiel avec le groupe et continue son travail de reprise.” Enfin, Juan Bernat (reprise personnelle) et Moise Kean (Covid-19) sont également forfaits pour ce match de Coupe de France. Voici ci-dessous le point médical du PSG.

Le point médical avant Brest / PSG