Pochettino : “Il faudra être agressif et clinique”

Demain à 21h (RMC Sport 1), Manchester City et le PSG s’affronteront en demi-finale retour d’UEFA Champions League. Malgré leur défaite du match aller (1-2) et les 7% de chances de qualification, les Parisiens croient à une qualification afin d’atteindre une nouvelle finale de C1 pour la deuxième année consécutive. Et à la veille de cette confrontation à l’Etihad Stadium, l’entraîneur du PSG – Mauricio Pochettino – s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Mbappé apte pour demain ?

Pochettino : “Il démarrera par une session individuelle aujourd’hui. On va le tester. Il nous reste un jour pour décider s’il jouera demain.”

Avoir la possession du ballon face à City ?

Pochettino : “C’est l’intention de les priver du ballon. Nous sommes une équipe qui aime aussi la possession mais avec un équilibre entre la possession et la transition en raison des caractéristiques de nos joueurs. Il faudra être agressif et clinique. Il nous faut au moins deux buts pour passer en finale.”

Une demi-finale plus difficile à préparer qu’une finale ?

Pochettino : “La finale, c’est un match unique et cela dépend de plusieurs facteurs. En demi-finales, vous avez deux matches, l’approche émotionnelle est différente. Ils auront un avantage (par rapport au résultat de l’aller) et bien sûr que nous devrons prendre des risques et être agressifs. Ce sera une bataille !”

La demi-finale avec Tottenham en 2019 peut-elle aider ?

Pochettino : “C’était il y a deux ans, rien de similaire, l’approche sera différente. L’expérience est importante dans le football mais la réalité est complétement différente. La motivation dans ce type de matches n’est pas un problème.”

Les clés du matches

Pochettino : “C’est difficle de connaître les clés de ce match. Les choses sont difficiles à anticiper. Le football est un jeu qui peut vous surprendre. Des moments peuvent apparaître pendant la rencontre que vous parviendrez à gérer parce que vous avez réussi à créer certaines habitudes tout au long de la saison. L’équipe est préparée à gérer ces moments-là.”

Une pression supplémentaire pour City qui n’a jamais accédé à la finale de C1 ?

Pochettino : “Il n’y a pas plus de pression pour l’un que pour l’autre. J’ai vu Guardiola pendant sa conférence de presse tout à l’heure, il disait se sentir plus serein que jamais. C’es pareil pour moi. Le PSG n’a pas joué tant de demi-finales ces dernières années. Il faudra en profiter, être relâchés, se préparer au mieux et apprécier ce moment. C’est la seule façon de se donner une chance d’aller en finale.”