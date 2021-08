Verratti : « On doit encore trouver des automatismes pour jouer un grand jeu »

En conclusion de la 4ème journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé à Auguste Delaune face au Stade de Reims (2-0). Les Parisiens ont pu compter sur un doublé de Kylian Mbappé pour enchaîner une quatrième victoire en championnat et reprendre leur première place. Après la rencontre, Marco Verratti est revenu sur la prestation des Rouge & Bleu au micro de Prime Video.

4 victoires en 4 matches

Verratti : « Oui, c’est un bon début, c’est ce qu’on voulait changer. On voulait bien commencer la saison, pas comme l’année dernière où on avait très mal commencé et ensuite on devait suivre les autres. On veut gagner les matches, c’est notre objectif. On peut encore faire mieux, c’est sûr. On doit encore trouver des automatismes pour jouer un grand jeu mais on est contents. On a été professionnels sur le terrain et on gagne le match. Ce ne sont pas des matches faciles comme on a pu le voir la saison dernière. Contre nous, toutes les équipes jouent le match de leur vie, c’est pour cela qu’il faut toujours être prêt mentalement et physiquement. »

Souhaite-t-il que Mbappé reste au PSG ?

Verratti : « Bien sûr. Ce sont des choses entre Kylian et le club. On aime jouer avec les plus forts et Kylian a démontré ce soir que c’était un grand attaquant. On gagne 2-0 et il marque un doublé. Ce n’est pas aujourd’hui qu’on découvre Kylian. Ça fait déjà quelques années qu’il marque beaucoup de buts. Parfois on lui tombe dessus sur certains matches mais parce que c’est un phénomène et tout le monde attend beaucoup de lui. On sait ce qu’il peut donner et on est très contents de lui. »