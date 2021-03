Verratti se dirige vers un forfait pour PSG / LOSC, un possible retour face au Bayern (L’E)

Victime d’une blessure à la cuisse avec la sélection d’Italie, le milieu de terrain du PSG, Marco Verratti, a dû écourté son séjour avec la Squadra Azzurra. Et à quelques jours des rencontres importantes face au LOSC (3 avril, Ligue 1) et le FC Bayern (7 avril, quarts de finale aller de C1), l’état physique de l’international italien est scruté avec attention. Et selon lequipe.fr, Marco Verratti se dirige vers un forfait pour le choc face au LOSC ce week-end. En effet, le joueur de 28 ans a passé des examens ce mercredi. “À moins d’une évolution très favorable de sa grosse contusion, le milieu de terrain du PSG sera forfait pour le choc de la Ligue 1 contre Lille”, précise le quotidien sportif sur son site internet.

Concernant le quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Bayern, le 7 avril prochain, la présence de Marco Verratti penche plutôt vers l’optimisme, toujours selon L’Equipe. “Au PSG, on se montre plus optimiste sur sa présence pour le déplacement à Munich.”