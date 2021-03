Trois joueurs du PSG sont encore en sélection ce mercredi : Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé qui doivent jouer avec l’équipe de France ce soir (20h45, M6) en Bosnie-Herzégovine et Colin Dagba qui doit fouler la pelouse hongroise du Gyirmot (18h, France 4) pour un Islande-France en Espoirs. Les Rouge & Bleu espéreront qu’ils reviennent au camp des Loges aptes à jouer, sans blessure. A compter de samedi, le PSG enchaînera Lille, le Bayern deux fois, avec un déplacement à Strasbourg entre les deux quarts de finale de l’UEFA Champions League. Des matches à enjeux. Stéphane Bitton, dans sa chronique quotidienne, a souhaité qu’il n’y ait surtout pas de casse.

“Dans une semaine, c’est le Bayern, ce match tant attendu. Maintenant on va croiser les doigts pour qu’aucun joueur du PSG ne se blesse d’ici là afin d’aborder ce match dans les meilleures conditions. Un fait favorable pour Paris, tous les Sud-américains sont restés avec le report des matches à cause du Covid. Ils ont pu bien travailler. On espère que Neymar aura retrouvé une grande forme. Tous les clubs européens sont marqués par les blessures. Hier, à 17h20, on a appris que le Bayern serait privé de son “serial buteur” Robert Lewandowski les deux fois face au PSG. Il ne faut pas se réjouir. Jamais. Et dans la foulée, on a appris que Marco Verratti souffrait d’une contusion à la cuisse gauche survenue lors du match de l’Italie contre la Bulgarie. Ce matin, il passe des examens. Paris a beaucoup à perdre. Il est probable qu’il ne jouera pas contre Lille samedi. C’est déjà un problème. Ce serait terrible qu’il soit absent face au Bayern. Je pense que le PSG sans Verratti c’est bien moins bien que le Bayern sans Lewandowski. On va croiser les doigts pour qu’il se remette, comme tous les autres. Il faut que le PSG se retape, ce sont peut-être les deux matches les plus importants de la saison”, a commenté Stéphane Bitton sur France Bleu Paris ce mercredi matin.