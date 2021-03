L’Equipe de France Espoirs jouait son dernier match de phase de poules de l’Euro Espoirs contre l’Islande ce mercredi en fin d’après-midi. Après une défaite et une victoire, les Bleuets avaient plusieurs possibilités pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition (qui se dérouleront fin mai). Pour cette rencontre, Sylvain Ripoll avait décidé de titulariser pour une deuxième fois consécutive Colin Dagba dans le couloir droit de la défense. Les Titis du PSG, Jonathan Ikoné, Matteo Guendouzi et Odsonne Edouard, étaient également présents dans le onze.

Sérieux et appliqués pendant tout le match, les Bleuets se sont imposés face à l’Islande (2-0), grâce à des réalisations de Mattéo Guendouzi (17e) et Odsonne Edouard (38e). De son côté, Colin Dagba a disputé l’intégralité du match et a livré une prestation sérieuse. Il est notamment à l’origine du premier but, grâce à son ouverture pour Alexis Claude-Maurice. L’Equipe de France Espoirs affrontera les Pays-Bas en quarts de finale de l’Euro U21 en mai prochain.

Le XI des Bleuets : Lafont – Dagba, Koundé, Badiashile, Maouassa – Claude-Maurice (Camavinga, 74e), Tchouaméni (Soumaré, 18e), Guendouzi – Ikoné (Laurienté, 61e), Edouard (Kolo-Muani, 61e), Gouiri (Faivre, 60e).