Nantes / PSG : Les notes des Parisiens

Pour cette première rencontre post match aller des 8es de finale de C1, le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes en voulant poursuivre sa très belle semaine. Mauricio Pochettino a dévoilé un onze avec le retour de Keylor Navas dans les buts, Juan Bernat et Thilo Kehrer en défense. La fameuse « MNM » était de nouveau alignée pour la première fois depuis le 28 novembre dernier avec les titularisations de Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

On a vécu un match de dingue ce samedi soir… Le FC Nantes fait une première mi-temps EXCEPTIONNELLE en menant 3-0 à la mi-temps, et ce n’est pas démérité. Mais que dire de cette deuxième mi-temps avec une archi domination du PSG, avec seulement un but inscrit, un très beau de but de Neymar sur une merveille d’ouverture de Leo Messi. Le Brésilien ratera son penalty une quinzaine de minutes plus tard. Les Rouge & Bleu pousseront mais n’auront vraiment eu aucune réussite grâce entre autres à un Alban Lafond de très très grande qualité. On aurait pu croire que le portier nantais était l’homme du match… Pourtant ce ne sera ni un joueur nantais, ni un parisien qui fera le plus parlé de lui mais bel et bien l’arbitre de la rencontre. Monsieur Lesage aura multiplié les décisions « litigieuses » aura semblé être complètement perdu dans ce match. S’il avait dû être noté, on aurait été proche du zéro. Une statistique « intéressante » : Le FC Nantes aura concédé 16 fautes pour 2 cartons jaunes, le PSG en compte 9 pour 6 « biscottes » distribuées. Voila, voila…

Les Canaris ont donc fait tomber le PSG, c’est la deuxième fois de la saison pour les hommes de Mauricio Pochettino qui devront réagir lors de la prochaine rencontre face à l’AS Saint-Etienne au Parc des Princes.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 4- Kehrer 3,5, Marquinhos 6, Kimpembe 5, Bernat 4 – Verratti 6, Wijnaldum 3, Gueye 3,5 – Messi 5,5, Mbappé 6, Neymar 5

