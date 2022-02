Ce samedi soir, le PSG se rend sur la pelouse du FC Nantes pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une partie qui fait suite à la très belle victoire des Rouge & Bleu au Parc des Princes face au Real Madrid en Ligue des Champions (1-0). Désormais, malgré ce succès probant acquis sur le plus petit des scores, les Parisiens vont entamer trois semaines avant de retrouver les Merengues, trois semaines qu’il faudra particulièrement bien préparer et éviter des blessures.

Et pour cette première rencontre post match aller des 8es de finale de C1, Mauricio Pochettino a dévoilé son onze avec le retour de Keylor Navas dans les buts, Juan Bernat et Thilo Kehrer en défense. À noter que la fameuse « MNM » est de nouveau alignée pour la première fois depuis le 28 novembre dernier avec les titularisations de Neymar Jr, Lionel Messi et Kylian Mbappé.

FIL DU MATCH