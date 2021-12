Nous ne sommes plus qu’à quelques heures de l’ouverture du marché des transferts et les rumeurs ne font que s’amplifier que ce soit pour cet hiver ou l’été prochain pour le PSG. Si les Parisiens devraient être plus actifs sur le sujet des départs, comme l’a révélé le quotidien L’Équipe dans son édition du jour, les Rouges & Bleu gardent un œil sur plusieurs dossiers dossiers pour se renforcer dont celui d’Ousmane Dembélé.

C’était l’information choc de ce mercredi soir, l’international français aurait refusé une prolongation de contrat avec le Barça. Selon le journaliste Gérard Romero, il n’y aurait pas de retour en arrière car le club catalan aurait refusé ses demandes salariales bien trop élevées (on évoque la somme de 40M€ annuel !!). Même son de cloche du côté de Sport qui explique que si les « négociations ne peuvent pas être considérées comme rompues » , l’attaquant français « est plus dehors que dedans au Barça ».

Arrive donc les premières rumeurs sur sa future destination… Le spécialiste mercato Santi Aouna a indiqué hier que le PSG ferait partie des prétendants pour le récupérer l’été prochain avec le Bayern, Newcastle, Chelsea, Manchester United. Il précise que le clan Dembélé demanderait 40M€ annuel avec en plus une prime à la signature au même prix… Mais ça ne s’arrête pas là pour le club de la capitale, puisque cet intérêt est confirmé de l’autre côté des Pyrénées dans le quotidien El Mundo Deportivo qui explique qu’après l’échec des négociations entre le Barça et le joueur, « le club parisien parie sur lui ». Le joueur ne se serait pas habitué à sa vie barcelonaise, de plus son clan estime qu’il n’est pas jugé à sa juste valeur. « C’est dans ce contexte là que le PSG est entré en négociation pour récupérer le joueur » écrit le journal catalan, qui rajoute que le club de la capitale « considère qu’il peut être un très bon ajout compte tenu de son talent, de sa jeunesse, du fait qu’il soit français et qu’il peut parfaitement s’intégrer dans le projet sportif du club. » Ces tractations seraient pour une arrivée libre de l’attaquant à l’été 2022.

C’est un dossier qui faudra suivre de près dans les prochaines semaines du côté du Paris Saint-Germain…