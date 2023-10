La LFP devrait mettre fin aux flocages arc-en-ciel en Ligue 1 et Ligue 2 lors de la journée annuelle de la lutte contre l’homophobie.

Depuis trois saisons, la LFP a mis en place une campagne contre l’homophobie avec les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Lors du week-end de championnat approchant le 17 mai, journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, les clubs français arborent un maillot spécial aux couleurs du drapeau LGBT. Néanmoins cette initative a pu susciter des polémiques à plusieurs reprises. Entre des joueurs qui ne souhaitent pas prendre part à la lutte et les chants à contre-courant qui descendent des tribunes tout au long de la saison, les résultats ne semblent pas satisfaisants. Selon les informations de RMC Sport, la LFP voudrait trouver une meilleure manière de communiquer et cela passerait par l’arrêt de ces maillots aux flocages multicolores.

Une nouvelle action, pour moins de polémiques ?

Pour trouver un terrain d’entente, la Ligue de Football Professionnel aurait décidé de faire porter un maillot commun destiné à la lutte contre toutes les discriminations. Toujours d’après RMC Sport, l’opération serait divisée en deux parties : Avec un premier maillot en avril, pour la lutte contre le racisme et un deuxième – vers la fin de saison – pour la lutte contre l’homophobie. À quelques détails près, les tenues arboreront un message et un logo commun. Une action plus globale pour réduire les désaccord, où la LFP et les associations partenaires se réuniront courant novembre, afin d’en déterminer les actions complètes.