L’exode de certains titis parisiens devrait se poursuivre cet été. Comme pour Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi l’été dernier, Kays Ruiz-Atil devrait quitter le PSG libre cet été selon les informations de RMC Sport. Alors que les discussions pour une prolongation de son contrat ont débuté depuis plusieurs mois “en interne, le Paris Saint-Germain ne se fait désormais plus d’illusion sur la suite que Kays Ruiz-Atil donnera à sa carrière.” Sous le maillot du PSG, Kays Ruiz-Atil a joué sept matches en Ligue 1 (181 minutes) mais n’est plus apparu sur le terrain depuis la victoire à Montpellier le 5 décembre (1-3). Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino, il n’est apparu qu’une seule fois sur le banc, lors du premier match de l’entraîneur argentin contre Saint-Etienne (1-1). L’ancien du FC Barcelone “n’a pas été persuadé par la place qui lui serait accordée dans le projet parisien.“