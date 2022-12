Jour de reprise pour les non-Mondialistes du PSG

À 21 jours de la reprise de la Ligue 1, les non-Mondialistes du PSG ont retrouvé le chemin de l’entraînement ce mercredi en fin de matinée au Camp des Loges.

Si huit joueurs du PSG sont encore en lice pour la Coupe du monde au Qatar, les joueurs non-concernés par ce Mondial 2022 ont retrouvé le centre d’entraînement ce mercredi à Saint-Germain-en-Laye. Après quelques jours de vacances, plusieurs joueurs effectuaient leur retour au Camp des Loges afin de préparer au mieux la seconde partie de saison qui s’annonce intense.

🚨 | Fabian Ruiz semble être de retour à l’entraînement collectif ✅🇪🇸 pic.twitter.com/EhH6m1ByiY — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 7, 2022

Deux rencontres amicales au programme avant le « Boxing Day » à la française

Ainsi, certains joueurs expérimentés comme Sergio Rico, Juan Bernat, Sergio Ramos étaient présents pour ce jour de reprise. Les deux Italiens, Gigio Donnarumma et Marco Verratti, ont également été annoncés pour la reprise mais n’ont pas été montrés dans les images diffusées sur les différents réseaux sociaux des Rouge & Bleu (voir ci-dessous). Touché aux ischio-jambiers avant la coupure internationale, Fabian Ruiz avait anticipé plus tôt que prévu son retour au Camp des Loges et a été aperçu aux côtés de ses coéquipiers. Les autres recrues, Hugo Ekitike, Renato Sanches et Nordi Mukiele, étaient également présentes ce mercredi.

À noter la présence de certains jeunes comme Lucas Lavallé, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery. Concernant les Mondialistes éliminés (Keylor Navas, Pablo Sarabia et Carlos Soler), ils profiteront de quelques jours de repos et reviendront au compte-gouttes. Désormais, les Parisiens seront focus sur la reprise de la Ligue 1 avec le « Boxing day » à la française. Deux rencontres sont prévues pour les fêtes de fin d’année : la réception du RC Strasbourg (28 décembre) et un déplacement sur la pelouse du RC Lens (1er janvier). Pour préparer au mieux ces rencontres, les joueurs de Christophe Galtier auront deux rencontres amicales face au Paris FC (16 décembre) et Quevilly-Rouen (21) pour parfaire leur préparation physique.