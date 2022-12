Ce mardi soir (20h sur TF1 et beIN SPORTS 1), la première demi-finale de la Coupe du monde 2022 opposera l’Argentine à la Croatie. Et le sélectionneur argentin pourrait compter sur le retour d’un joueur majeur dans son onze de départ.

L’enjeu sera de taille ce mardi soir Stade de Lusail. Finaliste en 2018, la Croatie aura à coeur de réaliser un nouvel exploit face à l’Argentine, après avoir éliminé le Brésil au tour précédént. De son côté, l’Albiceleste, finaliste malheureux en 2014, voudra faire un pas supplémentaire vers son objectif de victoire finale. Et pour cette rencontre, le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, pourrait compter sur un retour majeur dans son onze de départ.

Di Maria de retour dans le onze de départ ?

SI la défense et le milieu de terrain ne devraient pas connaître de grands changements (Nicolas Tagliafico remplacera Marco Acuña, suspendu), c’est surtout en attaque que l’Albiceleste pourrait voir le retour d’un joueur majeur. Entré en fin de match face aux Pays-Bas en quarts de finale après avoir ressenti une fatigue musculaire pendant quelques jours, l’ancien Parisien, Angel Di Maria, pourrait faire son retour dans le onze de départ et ainsi être aligné dans un 4-3-3 aux côtés de Lionel Messi et Julian Alvarez. Comme le rapporte le média argentin, TyC Sport, le meilleur passeur de l’histoire du PSG « a participé au travail tactique effectué par Scaloni lors des dernières séances d’entraînement. » Ainsi, Il pourrait jouer environ 60 minutes. Mais s’il est encore trop jugé juste physiquement, l’attaquant de la Juventus pourrait laisser sa place à Leandro Paredes, dans un schéma de jeu plus défensif.

En face, la Croatie de Zlatko Dalić pourra s’appuyer sur une formation solide avec le gardien Dominik Livakovic, grand artisan des qualifications face au Japon et au Brésil lors des séances de tir au but, ainsi que sur son défenseur Joško Gvardiol. Comme toujours le trio du milieu de terrain, Luka Modric, Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic, sera aligné.