Vers un prêt de Kalimuendo à Cagliari ? (Di Marzio)

Après un prêt réussi au RC Lens la saison passée (8 buts et 6 passes décisives), l’attaquant du PSG – Arnaud Kalimuendo – a débuté le nouvel exercice avec son club formateur. Mais à moins d’une semaine de la clôture du mercato estival (mardi 31 août à 23h59), le joueur de 19 ans – sous contrat jusqu’en 2024 – est dans le viseur de nombreux clubs italiens. Alors que l’Atalanta Bergame semblait avoir une avance selon la Gazzetta dello Sport, le journaliste – Gianluca Di Marzio – nous informe qu’un autre club a progressé dans le dossier de l’international U21 français. Selon le spécialiste du mercato, l’option Cagliari (9e de Serie A) prend de l’ampleur et un prêt est évoqué. Le journaliste ne précise pas si ce prêt pourrait être assorti d’une option d’achat ou non. En ces derniers jours de mercato, le club italien cherche à se renforcer en défense et en attaque.

Cette saison, Arnaud Kalimuendo a participé à trois matches avec le PSG pour 87 minutes disputés (dont 81 au Trophée des Champions)