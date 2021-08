En cette fin de mercato les attaquants du PSG ont la cote. Ainsi l’intérêt pour Arnaud Kalimuendo (19 ans) grandirait également. Surtout chez les clubs italiens. L’Atalanta en particulier qui “déplace prudemment ses pièces et a gagné du terrain sur des concurrents potentiels”, comme l’écrit la Gazzetta dello Sport. Et “ils ne manquent pas”. Car outre l’équipe de Gasperini, Milan aime aussi le Titi du PSG. “En attendant de savoir ce que fera Mbappé, Kalimuendo s’est donc retrouvé dans le carnet des Rossoneri”, mais aussi de Cagliari, de Torino, qui prépare l’après-Belotti, et aussi de Spezia où Arnaud Kalimuendo retrouverait Thiago Motta, son entraîneur chez les moins de 19 ans du PSG. “En Ligurie, il trouverait l’espace nécessaire pour jouer régulièrement”, juge le média sportif. De son côté Sky Sport confirme l’intérêt de l’Atalanta pour Arnaud Kalimuendo sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG. “Le club du président Percassi a déjà réalisé un sondage auprès du PSG pour savoir si les conditions étaient réunies afin de faire venir ce talentueux attaquant en Italie”, explique le média transalpin.