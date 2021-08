Oscar Garcia : “On sait que ce sera un match historique”

Alors que le dossier Kylian Mbappé occupe l’actualité depuis quelques jours, le PSG doit également se préparer pour son déplacement sur la pelouse du Stade de Reims ce dimanche, en conclusion de la 4ème journée de Ligue 1 (20h45 sur Prime Video). Un match qui devrait être marqué par la première apparition de Lionel Messi avec le maillot des Rouge & Bleu. Et à deux jours de cette rencontre face aux Parisiens, l’entraîneur rémois – Oscar Garcia – était présent en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Extraits choisis.

Compliqué de préparer ce match ?

Garcia : “Oui c’est normal. Nous sommes concentrés sur ce qui va se passer sur le terrain, donc c’est notre obligation de faire ça. Être le premier club qui peut jouer face au trio Mbappé, Messi, Neymar ? Oui, on sait que ce sera un match historique, mais nous devons nous concentrer sur ce qu’on a à faire, pas sur d’autres choses qu’on ne peut pas contrôler. Ce qu’on peut contrôler, c’est ce qu’on va faire sur le terrain.”

Son ressenti sur Lionel Messi

Garcia : “Je suis un grand admirateur de Messi. Je suis sûr que je ne verrai jamais un joueur comme lui, parce que pour moi c’est le meilleur de l’histoire. Tout le monde le connaît. Je suis triste parce qu’il ne jouera pas avec Barcelone mais je suis content parce qu’il est ici et c’est une très bonne chose pour la Ligue 1.”

Qu’est-ce que ça fait d’être la première équipe à affronter Messi ?

Garcia : “ On va être la première équipe qui va l’affronter mais ce qu’on veut, c’est gagner, comme tous les matches. On prépare ce match pour prendre trois points, pas seulement pour défendre. On veut aussi attaquer parce qu’on sait que si on garde le ballon, on peut minimiser les actions de l’adversaire. Nous avons préparé toute la semaine pour ça, attaquer et conserver le ballon.”

S’est-il inspiré des trois derniers adversaires du PSG ?

Garcia : “C’est vrai qu’ils ont pris des buts mais on sait aussi qu’ils ont marqué beaucoup plus que l’adversaire. Ils ont gagné les trois matches sans les joueurs les plus importants. Nous avons préparé toute la semaine pour attaquer, garder et conserver le ballon. On pense que le PSG va jouer avec tous ses joueurs.”

Un match avec plus ou moins de pression ?

Garcia : “Non, on a la même pression que contre Metz (match nul 1-1, ndlr). On peut gagner les trois points et c’est ce qu’on va essayer de faire. Je veux que les joueurs sentent la pression à chaque match et pas parce qu’on joue contre Paris. On a fait la même chose pendant la semaine. Faudra-t-il canaliser les joueurs sur ce match ? Oui bien sûr. On n’aura pas besoin de les motiver, ce sera différent pour cela. On va essayer de gagner et de chercher les trois points.”

Va-t-il être plus défensif face au PSG ?

Garcia : “La première idée sera d’attaquer. Mais pour attaquer, on doit avoir le ballon. On sait que Paris va avoir le ballon pendant beaucoup de temps, mais quand on aura le ballon on voudra faire mal.”