Vers un statut plus important pour Hugo Ekitike au PSG ?

Alors que le PSG rencontre quelques soucis dans la quête de son nouvel avant-centre, cela pourrait profiter à Hugo Ekitike.

Le mercato estival laissera ses portes ouvertes pendant encore un peu plus d’un mois. Durant ce laps de temps, le PSG va devoir renforcer son secteur offensif. Plusieurs options ont été avancées depuis de longues semaines, sans qu’une conclusion positive ne soit en vue. C’est notamment le cas des épineux dossiers menant à Harry Kane, Victor Osimhen ou encore Rasmus Hojlund. Ce dernier se trouve d’ailleurs à un petit pas de Manchester United. Une situation assez complexe sur le papier mais qui pourrait bien faire un heureux en la personne d’Hugo Ekitike.

Une nouvelle chance à saisir pour Hugo Ekitike ?

En effet, alors qu’il sort d’une première saison extrêmement délicate en terre parisienne, l’ancien rémois pourrait jouir, par la force des choses, d’une toute nouvelle place au sein du projet rouge et bleu. Le marché des avant-centres étant des plus onéreux, miser sur un joueur de 21 ans recruté pour la bagatelle de 35 millions d’euros ne parait nullement être dénué de sens. L’Équipe nous indique, en tout cas, que cette option serait actuellement sérieusement étudiée par la direction parisienne. Hugo Ekitike ferait, pour sa part, bonne impression depuis le début de la préparation, apparaissant plus libéré que lors des derniers mois. En l’absence de Kylian Mbappé, il marquerait ainsi des points, nous relate le quotidien sportif. Sa relation avec Christophe Galtier, apparemment assez froide, aurait notamment été un problème l’an passé. Reste à voir s’il parviendra à convaincre Luis Enrique de compter sur ses services comme un membre à part entière de son XI ou, du moins, de sa future rotation.