Revue de presse PSG : Zaïre-Emery, Mbappé, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 13 novembre 2023. Kylian Mbappé pas contrarié par les critiques de Luis Enrique, ce que l’entraîneur attend de son joueur, la semaine particulière de Warren Zaïre-Emery.

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur les piques de Luis Enrique envers Kylian Mbappé à l’issue de la victoire du PSG sur la pelouse de Reims durant laquelle l’attaquant avait marqué un triplé. Le quotidien sportif explique qu’il est très difficile que cette sortie n’était pas préméditée, « puisqu’il l’a répétée à trois moments distincts : par deux fois au micro des détenteurs de droits de diffusion de la Ligue 1, Prime Video et Canal+, et en conférence de presse devant le reste des journalistes. » Mais le timing de cette sortie médiatique peut surprendre, assure l’Equipe. « Le technicien désire sans doute plus de travail défensif de son buteur et une plus grande participation au jeu, alors que Mbappé peut passer plusieurs minutes lors des matches sans réellement peser sur les débats. » Le quotidien sportif explique que les paroles de Luis Enrique n’ont officiellement pas contrarié l’international français. Il a compris que son coach souhaitait être exigeant avec lui pour en tirer encore davantage et est conscient qu’il aurait pu effectuer une meilleure première période. « Mbappé, qui ne se plaint pas des choix tactiques de l’Espagnol, avait apprécié sa sortie médiatique au mois d’août quand ce dernier avait déclaré « espérer qu’un accord entre Mbappé et le club sera trouvé ». Ce qui fut fait dans la foulée alors que le joueur avait été écarté du groupe en raison de son refus de prolonger. » Depuis ce moment, les deux hommes entretiennent, humainement comme professionnellement, une relation fluide, indique L’Equipe. Les deux hommes communiquent en espagnol et le meilleur buteur de l’histoire du PSG est, avec Marquinhos, Danilo Pereira et quelques autres joueurs, l’un des relais privilégiés du staff. « Avec les précédents entraîneurs, Mbappé avait toujours été un interlocuteur particulier en raison de son statut au club.«

Dans son édition du jour, Le Parisien revient aussi sur les paroles du coach du PSG envers son numéro 7. Une sortie médiatique qui a pu surprendre dans un premier temps, « même à l’intérieur d’un club parisien peu habitué à voir sa star tricolore de 24 ans à la fois piquée par un de ses coachs, invitée à en faire davantage pour l’équipe et à aller plus loin que des statistiques tout bonnement fantastiques (15 buts en 15 matchs) », rapporte Le Parisien. Surtout que les prédécesseurs de Luis Enrique ne se sont jamais risqués à critiquer en public le numéro 7 parisien. Mais ce discours veut surtout dire que le technicien espagnol veut voir Kylian Mbappé « s’inscrire encore un peu plus dans son projet de jeu et dans la structure collective qu’il met en place depuis son arrivée », explique LP. Un message qu’il avait en tête depuis un certain temps mais il attendait le bon timing pour l’exprimer ouvertement. « Kylian Mbappé l’a d’ailleurs parfaitement compris et a accepté ces légères critiques qu’il a jugées constructives et positives. »Le meilleur buteur du PSG apprécie la franchise et l’exigence de son coach, « qui a pour habitude de prendre certains de ses joueurs en aparté après les matchs afin de leur expliquer des choix ou des décisions pouvant nourrir une réflexion plus poussée. » Sans surprise, Luis Enrique veut que Kylian Mbappé s’améliore dans l’implication défensive mais surtout dans son jeu sans ballon. S’il a conscience que le Français de 24 ans n’est pas friand des tâches défensives, l’ancien sélectionneur de l’Espagne « veut lui inculquer cette rigueur, ce goût de l’effort et lui faire comprendre que sa participation aux tâches défensives demeure nécessaire et vitale pour l’équilibre collectif », précise le quotidien francilien. D’autant plus que Luis Enrique attache une grande importance au travail défensif de ses trois attaquants.

Le quotidien francilien évoque aussi la semaine particulière de Warren Zaïre-Emery. Entre les matches avec le PSG contre l’AC Milan et Reims, sa première convocation en équipe de France, et ses obligations scolaires, lui qui doit passer le bac cette année. Le Parisien explique que le titi parisien s’attendait à être convoqué par Didier Deschamps. Lundi, au moment où le club de la capitale est en pleine préparation de sa rencontre de Ligue des champions contre l’AC Milan, Zaïre-Emery et des membres du PSG apprennent par différentes sources que le joueur devrait bien être du prochain rassemblement des Bleus. « Mais ce gamin, qui est fait d’un autre bois, n’exulte pas outre mesure et reste concentré sur la rencontre du mardi à San Siro. » Au retour d’Italie, il a travaillé en salle le mercredi matin, comme les titulaires de la veille, avant de retrouver les cours à 14 heures. « En ce début d’après-midi, la plupart de ses partenaires ont déjà quitté le centre d’entraînement, mais lui planche comme un élève studieux et ne sortira que vers 19 heures. » Il rejoint ensuite le domicile familial, qui se situe non loin du Campus PSG. Il s’installe alors « devant son écran pour revoir certaines séquences de son match de la veille et décortiquer durant une quinzaine de minutes ce qu’il a bien et moins bien fait. Un rituel qu’il entreprend après chaque rencontre de Ligue 1 et de Ligue des champions. » Jeudi, Warren Zaïre-Emery arrive entre huit et neuf heures au centre d’entraînement et participe à la séance collective « avant de jouer les Gigio Donnarumma durant quelques minutes et d’arrêter les frappes de Vitinha. » Il rejoint ensuite sa chambre pour regarder l’annonce de la liste. Quand la nouvelle tombe, l’intéressé n’est pas surpris et esquisse un petit sourire humble qui masque une fierté absolue, certainement intimidé par la présence de caméras. Mais pas de joie démesurée. Pour lui, ce n’est qu’une étape. Son objectif est désormais de rester avec les A, lance le Parisien. Outre les joueurs qui l’ont félicité dans sa chambre, il a reçu des messages de ses autres coéquipiers. Nasser Al-Khelaïfi, en convalescence au Qatar après une opération d’un ménisque, l’a appelé pour le féliciter alors que Luis Enrique est venu chaleureusement le féliciter, loin des caméras. Le lendemain, à l’entraînement, il recevra une haie d’honneur.

Comme chaque début de semaine, l’Equipe dévoile son équipe type de la journée de Ligue 1. Pour celle de la douzième, deux joueurs du PSG y figurent, Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé. Luis Enrique est l’entraîneur de cette équipe.