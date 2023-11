Revue de Presse PSG : EdF, Mbappé, Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 17 novembre 2023. le parcours de Warren Zaïre-Emery, la première conférence de presse du Titi, pourquoi Kylian Mbappé ne s’exprime pas avec les Bleus…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à Warren Zaïre-Emery et retrace le parcours du Titi. Et cette belle réussite, « WZE » la doit en grande partie grâce à un équilibre familial. « Le football est ultra-présent chez les Zaïre-Emery, mais le milieu de 17 ans n’a pas grandi en visionnant les plus grands exploits du sport à la télévision ou en les vivant depuis les stades. » Il a fait grandir sa culture football en accompagnant son père sur les terrains ou en écoutant les histoires de son grand-père. Ce dernier ira même jusqu’à créer une cagnotte pour donner envie à son petit-fils de marquer : « C’était un euro pour un but du droit, deux pour un but du gauche et trois de la tête, ressasse un membre de la famille. À un moment, il y avait trop d’argent dans la tirelire, donc on a dû changer ça par des bouts de papier avec de l’argent virtuel où étaient inscrits le match et la manière de marquer. » Dès l’âge de 4 ans et demi, Warren Zaïre-Emery débutait dans l’équipe du Red Star grâce au lien de son père avec le club. Et déjà à cette époque, il montrait sa précocité. Plus tard, lorsqu’il manquait un joueur à l’entraînement des U19, Franck Zaïre-Emery pouvait appeler son fils pour faire le nombre. « Entre-temps, l’aventure au Paris-Saint-Germain commence, ainsi que les longs trajets en voiture entre Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), où le milieu vivait avec sa mère, Romainville (Seine-Saint-Denis), lorsqu’il était au collège, et le Camp des Loges (Saint-Germain-en-Laye). »

Le duo père / grand-mère a été très important dans la construction du jeune joueur. Avec un maître mot : que Zaïre-Emery n’ait pas de pression et qu’il soit capable d’exprimer ses envies pour faire des choix par lui-même, rapporte L’E. Même aujourd’hui, le planning du joueur du PSG reste chargé avec un bac STMG qu’il prépare après les entraînements. « Ce leitmotiv a toujours suivi son éducation jusqu’à ses débuts en professionnel, où la famille n’a jamais mis la pression au PSG pour voir le joueur arriver au sein du groupe pro. Même chose lors de la négociation de son premier contrat. Les relations entre la famille et le club de la capitale sont bonnes. » La grand-mère de Zaïre-Emery était même devenue une mascotte au Camp des Loges car elle était présente à tous les entraînements et les matches.

Le quotidien sportif revient aussi sur la première conférence de presse tenue par Warren Zaïre-Emery avec l’équipe de France ce jeudi. Et le Titi du PSG s’est montré très à l’aise durant cette quinzaine de minutes devant les journalistes. Et rapidement, il a montré son ambition avec en ligne de mire, le baccalauréat, les JO 2024 et l’Euro : « Je ne ferais pas de choix entre le bac, une médaille d’or aux JO ou l’Euro. Je veux prendre les trois ! C’est l’objectif. » Didier Deschamps et Thierry Henry « discutent beaucoup ensemble. Ce sera à eux de prendre la décision. Je suis à leur disposition quoi qu’il arrive », précise le joueur de 17 ans. Mais le PSG aura aussi son mot à dire dans cette histoire. Cette situation n’a pas encore été évoquée en interne chez les Rouge & Bleu. On a vu par le passé que le PSG pouvait retenir certains de ses joueurs lors des compétitions hors-date FIFA, surtout que d’autres joueurs seront aussi concernés par ces JO 2024. « Mais ces Jeux Olympiques auront lieu à Paris et il ne faut pas exclure que la dimension symbolique pousse les dirigeants parisiens à faire quelques concessions sur sa nouvelle pépite. Ce qui ferait encore grimper sa valeur sur le marché des transferts. » Mais, actuellement, le joueur de 17 ans 8 mois et 9 jours peut devenir face à Gibraltar le plus jeune international depuis plus d’un siècle. « Ce serait un record de plus et, si je peux le battre, je serai content. Je suis prêt », concède le Titi.

De son côté, Le Parisien met en avant le silence de Kylian Mbappé avec l’équipe de France. Malgré son statut de capitaine, l’attaquant du PSG ne se présente pas en conférence de presse, mais cela pourrait enfin avoir lieu ce vendredi, à la veille du match face à Gibraltar. Le joueur de 24 ans décidera ce vendredi de sa présence ou non devant les médias. Ces dernières semaines, ses interventions médiatiques se font très rares. « Bien sûr, rien n’oblige le Bondynois à parler à chaque rassemblement des Bleus » et il avait déjà déclaré en mars dernier qu’il ne voulait pas occuper tout l’espace médiatique en équipe de France. Pour l’instant, le champion du Monde 2018 s’est seulement exprimé à deux reprises depuis sa nomination comme capitaine : avant France / Pays-Bas en mars dernier, puis le 15 juin à la veille du match face à Gibraltar.

Mais lors de son dernier point presse, les questions étaient surtout tournées autour de son avenir au PSG et notamment sur l’envoi de son courrier à ses dirigeants stipulant qu’il ne lèvera pas l’option d’une année supplémentaire dans son contrat. « Cela l’avait d’ailleurs agacé, comme Deschamps d’ailleurs. C’est pour cela que Mbappé, pour ne pas détourner l’attention sur lui alors que les Bleus avaient des matchs importants à disputer contre l’Irlande puis les Pays-Bas, avait décidé de rester silencieux », rapporte LP. Kylian Mbappé voulait aussi attendre la qualification des Bleus à l’Euro 2024. Désormais, il reste seulement deux fenêtres pour entendre le joueur du PSG s’exprimer : ce vendredi à Nice ou lundi avant le match face à la Grèce. Il sera sans doute interrogé sur l’ambition des Bleus à l’Euro mais aussi sur son avenir avec les Rouge & Bleu. « Entre la récente pique de Luis Enrique à son encontre malgré son triplé à Reims ou sa possibilité de signer dans un autre club à partir du 1er janvier, les patates chaudes ne manquent pas. »

Enfin, le quotidien francilien revient aussi sur la conférence de presse de Warren Zaïre-Emery. Et le joueur du PSG a surmonté ce premier obstacle avec aisance, « la même qui lui permet d’empiler les prestations de haut niveau avec le PSG comme si l’état civil lui avait oublié quelques années. » Face aux journalistes, le joueur de 17 ans a encore une fois montré sa maturité. « Un test micro pour vérifier que tout fonctionne et le milieu de terrain a enchaîné les petites phrases posées et pas creuses. » Le Titi a été questionné sur son planning chargé avec les cours et les entraînements : « Je suis mes cours, c’est tout. Hier après l’entraînement, j’ai fait mon devoir d’espagnol (sourire). J’essaie de m’organiser et cela ne me pose pas de problème. Ça permet de garder un équilibre. C’est mieux que de ne rien faire ou jouer à la console », a répondu le néo-international. Warren Zaïre-Emery raconte aussi l’accueil de ses coéquipiers : « J’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers. Et pas que ceux du PSG. Peu à peu, je m’ouvre à eux et j’apprends à les connaître. Les gars sont des très bonnes personnes. Tout le monde m’a mis à l’aise. » Il a aussi révélé le conseil donné par Thierry Henry : « Il était très content pour moi mais m’a dit : ‘Le plus important n’est pas d’y être mais d’y rester’ et c’est ce que je vais essayer de faire. »