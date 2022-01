Vidéo CS – Le point sur les dossiers Pogba et Pochettino

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, le PSG se montre plutôt discret et n’a pour l’instant enregistré que le prêt de Rafinha. Néanmoins, le club de la capitale fait aujourd’hui l’objet de nouvelles rumeurs étroitement liées à Manchester United.

Depuis le licenciement d'Ole Gunnar Solskjær, Mauricio Pochettino est décrit par la presse comme un sérieux candidat pour coacher les Red Devils. Une tendance remise au goût du jour par Le Parisien tandis que L'Equipe envoie de son côté Paul Pogba au PSG. Alors que l'actualité Rouge et Bleu bat son plein, nous vous proposons de revenir sur ces deux dossiers du moment via notre analyse vidéo disponible ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. L'occasion de faire le point sur les dernières informations à ne pas manquer concernant Pogba et Pochettino !