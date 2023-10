Ce samedi après-midi (17h sur Prime Video), le PSG retrouve la Ligue 1 avec la réception du RC Strasbourg. Et le coach Patrick Vieira se méfie grandement de ce nouveau PSG.

Après une coupure internationale d’une dizaine de jours, le PSG devra relancer la machine. Et cela commence dès ce samedi (17h sur Prime Video) avec la réception au Parc des Princes du Racing Club de Strasbourg (11e), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. À seulement deux points du leader, l’AS Monaco, le club parisien aura à coeur de s’imposer face à son public contre une équipe alsacienne qui reste sur un résultat nul (2-2 face à Montpellier).

À voir aussi : Du repos pour Zaïre-Emery face à Strasbourg ?

« Ils ont l’air plus unis que les années précédentes »

Et à deux jours de cette rencontre, le coach du RCSA, Patrick Vieira, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match ce jeudi matin. Et l’ex-international français se méfie de ce nouveau PSG de Luis Enrique, comme il l’a déclaré dans des propos rapportés par le compte X (ex-Twitter) du club alsacien. « Le collectif du PSG est peut-être au-dessus des individualités de l’an dernier. Ils ont l’air plus unis que les années précédentes. Mais ils ont toujours des joueurs capables de faire la différence sur une action. On sait à quoi s’attendre en allant à Paris. C’est l’une des meilleures équipes d’Europe. C’est un beau challenge pour nous. On devra avoir la bonne attitude, l’agressivité nécessaire pour faire une bonne performance (…) Concentration et rigueur nous permettront de faire un résultat. On ne peut pas se permettre d’avoir des oublis dans les replis défensifs, dans les couvertures. On ne doit pas faire d’erreurs. »