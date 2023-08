Visite médicale aujourd’hui pour Dembélé ?

On se rapproche de l’épilogue du dossier Ousmane Dembélé, qui devrait s’engager ce jeudi avec le PSG.

Le Paris Saint-Germain est sur le point d’enregistrer une nouvelle recrue, et pas n’importe laquelle. En effet, Ousmane Dembele est actuellement à Paris et devrait signer dans les prochaines heures avec le club de la capitale pour 5 saisons. Comme expliqués par RMC Sport et L’Équipe, le joueur va passer ce jeudi matin l’habituelle visite médicale, avant de signer son nouveau contrat.

Présent avec le groupe dès samedi ?

Le quotidien sportif révèle dans son édition du jour que Luis Enrique pourrait même intégrer son nouveau joueur, s’il le souhaite, dans le groupe qui affrontera le FC Lorient ce samedi (21h00). On rappelle que le PSG a dépensé près de 50 millions d’euros pour faire venir l’international français, qui va donc renforcer le secteur offensif parisien déjà bien garni avec les arrivées de Gonçalo Ramos, Marco Asensio, Lee Kang-in en plus des rumeurs Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola.