Visite médicale passée pour Edouard Michut

Edouard Michut a passé sa visite médicale en Turquie avant d’être prêté au Adana Demirspor.

Après une saison prometteuse en Angleterre du côté de Sunderland, Edouard Michut a longtemps cherché dans quel club rebondir. C’est en Turquie, avec Adana Demirspor que le Titi va poursuivre sa progression. L’officialisation n’a jamais été aussi proche, car selon les informations de Fabrizio Romano, le milieu de terrain de 20 ans a déjà passé sa visite médicale. Il devrait s’engager avec Les éclairs bleus sous forme de prêt d’une saison avec option d’achat. Le communiqué officiel de l’accord entre le joueur et les deux clubs devrait être publié dans la journée.

Édouard Michut has just completed the main session of medical tests as new Adana Demirspor player 🇹🇷



PSG set to sign documents for loan deal to be approved with buy option clause included.



Told official statement will be later today. pic.twitter.com/7FKNvDQwxn