Vitinha dément son altercation avec Lionel Messi

Arrivé au PSG lors de l’été 2022, Vitinha avait réalisé de très bons débuts sous le maillot Rouge & Bleu avant de plonger. Ses mauvaises relations avec Neymar et Lionel Messi pouvaient en être la raison. Il aurait même eu une altercation avec Lionel Messi à l’entraînement. Une information qu’a tenu à démentir l’international portugais.

Première recrue du PSG lors du mercato estival 2022, Vitinha avait impressionné dès ses débuts sous le maillot des Rouge & Bleu. Mais l’ancien du FC Porto a très vite baissé en régime et réalisé une deuxième partie de saison moyenne. Ce mercredi, l’Equipe est revenue sur la deuxième partie de saison compliquée avant sa renaissance depuis le début de l’exercice 2023-2024, avec en point d’orgue sa très belle prestation contre le Borussia Dortmund hier soir en ouverture de la phase de poules de la Ligue des Champions. Dans son édition du jour, le quotidien sportif indiquait que le numéro 17 du PSG a rapidement montré des failles lors de son arrivée, notamment en raison de la faiblesse collective des Rouge & Bleu.

« C’est complètement faux, cela ne s’est pas produit »

« La faute aussi (et surtout ?) à ses rapports quelconques avec Neymar et très tendus avec Lionel Messi », affime le quotidien sportif. Pour les deux stars, Vitinha incarnait le recrutement moyen de l’été 2022. « Sans le soutien de certains de ses coéquipiers – Danilo -, pas sûr que Vitinha aurait souhaité étirer son séjour parisien », surtout après une altercation à l’entraînement avec l’Argentin début 2023 (« non seulement, t’es faible, mais en plus, tu me fais mal », aurait déclaré Messi). Une information reprise par le quotidien sportif O Jogo. Sur son compte twitter, Vitinha a tenu à prendre la parole pour dénoncer une fake news, non, il n’y a pas eu d’altercation avec Lionel Messi. « Je ne commente généralement rien dans la presse, mais cette fois, je dois le dire. C’est complètement faux, cela ne s’est pas produit.«