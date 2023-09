Jérôme Alonzo sur PSG / Dortmund, « On a vu une équipe »

Hier soir, le PSG s’est imposé contre le Borussia Dortmund (2-0) dans le cadre de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Jérôme Alonzo a aimé la prestation en équipe des Rouge & Bleu.

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions cette saison, le PSG s’est imposé contre Dortmund – au Parc des Princes – hier soir (2-0). Les hommes de Luis Enrique ont livré une très belle prestation contre les Allemands. Malgré la bonne rencontre, certains ont pointé du doigt la faiblesse du Borussia Dortmund. Jérôme Alonzo ne veut pas entendre cet argument, soulignant le beau match d’équipe des Rouge & Bleu.

A voir aussi : Hakimi, Kolo Muani, Dembélé… les propos de Luis Enrique après PSG / Dortmund

« Arrêtons de dire que Dortmund était faible«

« L’adversaire du PSG, il se trouve qu’il était un peu plus faible que prévu. Mais cela n’enlève rien à ce que j’ai vu de Paris. Le mot équipe, moi, me suffit. On a vu une équipe. Alors, oui, devant, j’ai vu des trucs qui m’ont fatigué, mais j’ai vu une équipe. Devant, cela n’a pas tout le temps marché, mais derrière, costaud, au milieu, j’ai adoré. Hakimi, j’ai adoré, lance l’ancien gardien du PSG dans l’Equipe de Greg. J’ai vu du sérieux, j’ai vu de la constance dans l’effort. J’ai vu une équipe qui a étouffé Dortmund lors des 45 premières minutes. Arrêtons de dire que Dortmund était faible. C’est l’adversaire du soir, le PSG n’a pas choisi ça. Ils font le match qu’il faut pour battre cette équipe-là et prendre la tête du groupe. Moi, ça me suffit pour hier soir.«