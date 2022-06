Le moins que l’on puisse dire, c’est que Luis Campos ne chôme pas depuis sa récente intronisation. Le nouveau conseiller du football du PSG est sur tous les fronts afin de renforcer qualitativement l’effectif rouge et bleu. Et en ce sens, une première recrue, en la personne de Vitinha, sera officialisée dans les toutes prochaines heures.

En effet, cela ne fait plus guère de doute, Vitinha sera un joueur du PSG pour l’exercice 2022-2023. Le club de la capitale a accepté de lever la clause libératoire du milieu de terrain de 22 ans, estimée à 40 millions d’euros. Le joueur paraphera, quant à lui, un contrat de cinq saisons dans la capitale française. Un dossier qui devrait se boucler dans la journée.

Une visite médicale prévue ce jeudi

Ce jeudi matin, O Jogo nous indiquait que tout était ficelé et que l’officialisation était attendue dans la journée. Une version corroborée par les médias hexagonaux dans la foulée. En effet, de son côté, RMC y est allé de ses informations. Ainsi, selon cette source, le milieu de terrain est bien arrivé à Paris ce jour. Si le transfert n’est pas encore acté, ce n’est plus qu’une question administrative. Le PSG et le FC Porto se sont bien rencontrés ce mercredi afin de boucler un accord concernant le paiement de la clause libératoire de 40 millions d’euros du joueur. Le Parisien confirme cette information et ajoute que Vitinha passera sa visite médicale ce jeudi matin. Celui-ci va donc, selon toutes vraisemblances, devenir la toute première recrue du PSG et de Luis Campos.