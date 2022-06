Vitinha officiellement au PSG ce jeudi ?

Les prochaines heures s’annoncent intenses et palpitantes pour le PSG et ses supporters. En effet, les champions de France en titre sont en passe d’obtenir leur premier renfort pour la saison 2022-2023. En effet, en plus du dossier du futur entraîneur du PSG, Luis Campos travaille pour renforcer l’effectif parisien. Et sans surprise, le milieu de terrain sera au centre des intérêts du dirigeant des Rouge & Bleu. Depuis plusieurs jours, de nombreux médias annoncent la prochaine arrivée de Vitinha (22 ans) et l’accord définitif aurait été trouvé avec le FC Porto.

Visite médicale à Paris ce jeudi et officialisation du transfert

Selon les informations du média O Jogo, le milieu de terrain du FC Porto est attendu ce jeudi à Paris pour passer sa visite médicale. Il devrait ensuite parapher un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027. Un accord complet a été trouvé entre les deux clubs suite à une réunion organisée. Le Paris Saint-Germain payera donc la somme de 40 M€ pour Vitinha et réglé en une fois. Des informations confirmées par le quotidien national, Record Portugal, qui explique que le joueur “est en route pour le PSG” car un accord a été trouvé. Les “derniers détails sont en cours de finalisation” puisque Jorge Mendes était à Paris ce mercredi pour la réalisation de ce transfert. L’international portugais devrait bien se rendre dans la capitale française ce jeudi pour officiellement devenir un joueur du Paris Saint-Germain.