Lors de ce mercato estival 2022, le PSG n’a pas réussi à se renforcer dans son secteur défensif. Après avoir misé sur la venue de Milan Skriniar pendant plus de deux mois, les Rouge & Bleu ont toujours fait face aux exigences de l’Inter dans ce dossier. Et sans véritable plan B, le club de la capitale se retrouve aujourd’hui avec un déficit en défense centrale. En effet, dans le système à trois défenseurs mis en place par Christophe Galtier, les solutions sont maigres pour venir suppléer les titulaires Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos avec les seuls Danilo Pereira, Nordi Mukiele et El Chadaille-Bitshiabu comme options alternatives. Sur les ondes de France Bleu Paris, l’ancien Parisien, Eric Rabesandratana, s’est exprimé sur ce sujet.

» La vraie option et la plus intéressante, c’est Danilo »

« Evidemment, Campos et Galtier ne sont pas déçus des joueurs qui sont arrivés parce que c’est eux qui les ont choisis, mais ils le sont quand même parce qu’ils n’ont pas réussi à faire venir un joueur, Skriniar de l’Inter, le véritable défenseur central expérimenté dont le PSG avait vraiment besoin. Et surtout, il n’y avait pas de plan B, c’est ça qui m’inquiète dans la gestion du Paris Saint-Germain. On avait vraiment besoin d’un défenseur (…) Peu importe le niveau de l’équipe, il est coutume d’avoir toujours un quatrième défenseur, surtout dans un système à trois, une sécurité qui permet un roulement en cas de blessure de l’un ou de l’autre durant la saison. »

Et pour l’ancien capitaine des Rouge & Bleu, Danilo Pereira aura un rôle important à jouer en défense centrale : « La vraie option et la plus intéressante, c’est Danilo. Il présente une certaine sécurité. Selon le rôle qu’on a attribué à Marquinhos, le plus axial des trois défenseurs, c’est Danilo avec son expérience, son bagage technique et son jeu de tête qui est le plus à même de jouer ce rôle comme joker de cette défense à trois. Moi, j’aime beaucoup le joueur. C’est un vrai joueur d’équipe avec un état d’esprit exemplaire. Il a un bon niveau technique et un esprit de sacrifice à toute épreuve. Je ne comprends pas toujours les critiques qu’il a subi. C’est sûr qu’il n’est pas très académique, ce n’est pas un technicien et un dribbleur, mais derrière, tout ce qu’il apporte est très important. On va prier pour qu’un défenseur central ne se blesse pas et que Danilo non plus, sinon les problèmes vont commencer pour Galtier et son équipe. »