Sorti sur blessure contre Nantes samedi soir, Vitinha a été malgré tout titularisé ce mardi soir contre la Juventus Turin (2-1) en ouverture de la phases de poules de la Ligue des Champions. Le milieu de terrain portugais a rendu une très belle copie sur la pelouse du Parc des Princes pour sa première européenne sous le maillot Rouge & Bleu. La rédaction de CS a même donné la note 7,5/10 à l’ancien joueur de Porto face aux Turinois.

“Je sens que nous pouvons faire encore mieux”

Vitinha est bien le “monsieur plus” du PSG dans ce début de saison. Le joueur a disputé 5 rencontres pour 5 victoires de son équipe. Face à la Juventus Turin, ses statistiques sont aussi très bonnes puisqu’il a parcouru 9.33km (4e de l’équipe), a touché 85 ballons et a réussi 93% de ses passes (71/76). D’un pont de vue défensif, le jeune portugais de 22 a remporté 50% de ses duels (3/6), il est le troisième joueur à avoir récupéré le plus de ballons (6) et a réalisé 2 tacles.

Interrogé par les caméras de PSG TV, l’international portugais a fait part de cette première réussie en C1 avec le club de la capitale :

“Je me suis très bien senti face à la Juventus. C’était déjà le cas lors des matches de championnat mais je savais que la Ligue des champions était différente. Les gens attendaient ce moment, ils attendaient de voir ce que l’équipe allait faire, ce que j’allais faire. C’était le premier match d’une longue série, et je pense que ça s’est bien passé tant individuellement que collectivement. J’étais également satisfait de ma prestation. Mais moi, comme l’équipe, je sens que nous pouvons faire encore mieux, et nous avons encore beaucoup de matches devant nous pour progresser”.

« L’atmosphère que nous avons ressentie face à la Juventus… C’était incroyable ! »

Au cours de la rencontre face à la Juventus, ce n’est pas seulement la performance du PSG qui a marqué les esprits, mais aussi l’ambiance exceptionnelle au Parc des Princes. Vitinha l’a bien mis en avant dans cette interview et ne mâche pas ses mots.

“C’était vraiment très beau. On m’avait déjà dit que l’ambiance était belle au Parc des Princes, mais ça a dépassé toutes mes attentes. En ligue 1, j’avais déjà trouvé l’accueil magnifique face à Montpellier, mais l’atmosphère que nous avons ressentie face à la Juventus… C’était incroyable. C’était fou. Les supporters, et pas seulement les ultras, mais tout le stade, nous ont permis d’en faire encore plus sur le terrain. C’est difficile à expliquer, ça se ressent. Mais la sensation lors de l’entre des joueurs, mêlée à l’hymne de la Ligue des champions et l’ambiance du stade, c’était vraiment quelque chose d’incroyable.”