Sur la pelouse de Lyon, le PSG s’est imposé ce soir grâce à un but de Lionel Messi en tout début de match (0-1). Après 20 premières minutes de très grandes qualités, le club de la capitale a vu les Lyonnais se montrer un peu plus dangereux. Mais les deux équipes n’ont pas réussi à marquer un nouveau but, la faute à un très bon Anthony Lopes. Le PSG s’impose finalement et prend seul la tête de la Ligue 1 avec deux points d’avance sur Marseille. Auteur d’une bonne entrée en jeu, Vitinha regrette la prestation de son équipe malgré la victoire.

« Je suis satisfait du résultat mais pas de la prestation. Je pense que l’on pouvait faire un meilleur match. On peut encore progresser, faire mieux mais l’essentiel est la victoire. On doit contrôler encore plus le match, surtout en deuxième période, souligne le Portugais pour Prime Video. On a eu beaucoup de possessions mais pas assez d’occasions de marquer pour moi. On est une équipe avec la possession de balle, on doit faire encore plus et avoir encore plus la balle. Mais c’était quand même un bon match, on devait gagner, on l’a fait.«