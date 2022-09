Le PSG s’est imposé contre Lyon en clôture de la 8e journée de Ligue 1 (0-1). Grâce à ce succès, les Rouge & Bleu prennent deux points d’avance en tête du championnat de France. Remplaçant au coup d’envoi, Nordi Mukiele est entré et a réalisé une bonne prestation. Au micro de Prime Video, le numéro 26 parisien retient les trois points ce soir après un marathon de sept matches en 21 jours.

« 7 matches en 21 jours ? Oui ça explique (les moins bons matches du PSG, ndlr). Il y a trois jours on a eu un match compliqué en Champions League. Ce soir, ça a été aussi un match compliqué. Mais ce que l’on peut retenir c’est que l’on repart avec les trois points, on ne prend pas de but, c’est très important. Finir premier avant la trêve c’est aussi très important pour nous. Jouer face à Lyon ici ce n’est jamais évident mais on a su être concentré du début à la fin. Aujourd’hui, je pense que l’on peut être content des trois points avant la trêve. Ça va nous faire du bien dans les têtes.«