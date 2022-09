Victoire du PSG face à Lyon au terme d’un match intense !

Le PSG affronte Lyon en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Avec un succès ce soir, le club de la capitale pourra prendre un peu d’avance en tête du championnat, Marseille ayant concédé le match nul sur sa pelouse contre Rennes (1-1) plus tôt dans la journée. En face, Lyon – devant son public – voudra se relancer après deux défaites d’affilée. À une heure du coup d’envoi, les compositions d’équipes ont été dévoilées.

Dans les buts, Gigio Donnarumma enchaîne. Il sera protégé par une défense à trois composée de Sergio Ramos, Marquinhos et Danilo Pereira. Les rôles de pistons seront occupés par Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Le double pivot du milieu de terrain est formé par Fabian Ruiz et Marco Verratti. Enfin, les trois attaquants, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar, s’occuperont de l’animation offensive. Auteur d’un très bon début de saison, Vitinha débute sur le banc.

Résumé

Cette 8e journée de Ligue 1 était particulière pour le PSG, puisqu’elle mettait fin à un marathon de 7 matchs en 21 jours et un déplacement périlleux en Ligue des Champions face au Maccabi Haifa (1-3) !

Le PSG commence à merveille cette partie grâce à un but magnifique de Messi au terme d’une belle action collective avec Neymar (4e).

Le Brésilien poursuit son début de saison exceptionnel est en est à 11 buts et 8 passes décisives pour 11 matchs, tandis que la Pulga a inscrit son 6e but de la saison et 8 passes décisives en autant de rencontres. Le match devient fou et les occasions se multiplient des deux côtés ! Lopes est l’auteur de parades exceptionnelles devant Messi et Neymar, tandis que Mbappé multiplie les mauvais choix. Côté Lyonnais, on essaye aussi de faire la différence mais ces derniers font face à un bon bloc parisien. Le PSG tient sa victoire malgré un coup franc de Messi exceptionnel dans les ultimes secondes de la partie et un arrêt de Lopes qui l’est tout autant !

Score final, 1-0 ! Le PSG reste en tête de la Ligue 1 à la trêve internationale et possède désormais 2 points d’avance sur l’OM et 3 sur Lens. Rendez-vous le samedi 1e octobre et la confrontation face à l’OGC Nice au Parc des Princes (21h00).

Fil du match

0′ Bonjour à tous ! Bienvenue dans ce live qui va opposer l’Olympique Lyonnais au PSG ! Annoncez votre pronostic dans les commentaires.

1′ C’est parti dans cette rencontre !

4′ GOOOOOOOAAAAAAAAALLLLLLLLLL DE LEOOOOOO MESSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!! QUELLE COMBINAISON DE JEU ENTRE NEYMAR ET MESSI AUX ABORDS DE LA SURFACE DE RÉPARATION !!! L’ARGENTIN D’UN MALICIEUX INTÉRIEUR DU PIED NE LAISSE AUCUNE CHANCE À LOPES ! 1-0

6′ Première frayeur dans la surface parisienne et dégagement en catastrophe de Danilo en touche

9′ Oh la double grosse occasion du PSG ! Encore un beau mouvement collectif et le décalage de Messi pour Neymar qui lui remet. La frappe est sauvée par la défense lyonnaise, Fabian Ruiz reprend la balle qui est dégagée en catastrophe en corner !

13′ Messi est en forme ! Petit piquet devant Lopes qui dévie la balle en corner

14′ C’est à Mbappé d’être proche de scorer et qui tombe sur un gros Lopes face à lui

18′ Première frappe lyonnaise signée Dembélé s’envole dans les tribunes du Groupama Stadium

20′ QUELLE ÉNORME OCCASION POUR LYON ! TOLISSO CENTRE SUR LE CÔTÉ GAUCHE VERS LACAZETTE, ÉTONNAMMENT SEUL AUX 5M50… ÇA PASSE À CÔTÉ !

21′ Toko Ekambi est aussi proche de marquer, mais sa frappe est bien captée par Donnarumma

25′ Paris redevient dangereux et Hakimi est proche de reprendre une belle passe de Leo Messi dans la surface de réparation

28′ ÉNORME OCCASION DU PSG !!! ENCORE UNE MERVEILLE DE PASSE EN PROFONDEUR POUR HAKIMI DANS LA SURFACE CENTRE POUR MBAPPÉ FACE AU BUT OUVERT… GROS RETOUR DE LA DÉFENSE !

29′ Lacazette puis Toko Ekambi tentent leur chance, ça ne rentre pas dans la cage parisienne ! Le match s’emballe !

32′ Quel festival de Mbappé sur le côté gauche qui déborde dans la surface de réparation et centre à ras de terre, Lopes est tout proche de mettre la balle dans son propre but !

37′ Carton jaune pour Marco Verratti suite à un tacle à retardement… Alors qu’il ne le touche pas lorsqu’on voit au ralenti

39′ Énorme occasion parisienne ! Quelle contre-attaque éclaire menée par la « MNM », Mbappé sert en retrait Neymar, bien rattrapée par la défense, Messi suit bien et frappe, nouveau sauvetage lyonnais !

41′ Bel arrêt de Lopes sur une frappe de Neymar aux 25 mètres ! Paris pousse en cette fin de mi-temps

45′ Mi-temps au Groupama Stadium ! Le PSG mène au score grâce à un beau but de Leo Messi

46′ Reprise du match

47′ OH LALALALA ON ÉTAIT PROCHE D’UN BUT EXCEPTIONNEL DE MESSI !!! L’ARGENTIN REÇOIT UN BON CENTRE AU DEUXIÈME POTEAU ! IL CROCHÈTE LOPES ET TOUTE LA DÉFENSE, PETIT PIQUET… SAUVETAGE SUR LA LIGNE DE LUKEBA ! DOMMAGE !!

56′ Le jeu est haché des deux côtés

57′ Vitinha remplace Fabian Ruiz

63′ Verratti se fait savater le genou et doit donc sortir. Il se fait remplacer par Mukiele.

65′ On rappelle que les Lyonnais n’ont reçu aucun carton jaune dans ce match

67′ La grosse défense de Thiago Mendes devant Mbappé dans la surface de réparation

71′ QUEL LOUPÉ DE NEYMAR !!! SEUL AUX 5M50, NEYMAR N’A PLUS QU’À LA POUSSER AU FOND… ET BEL ARRÊT DE LOPES ! LE BRÉSILIEN A MANQUÉ DE FORCE DANS SON TIR

75′ Mbappé a des oeillères et oublie Hakimi seul au deuxième poteau…

76′ Sauvetage de Marquinhos sur une tête de Dembélé !

77′ Quel nouvel arrêt de Lopes face à Messi !!

84′ Neymar laisse sa place à Carlos Soler

90′ Le coup franc de Messi et l’arrêt exceptionnel de Lopes, Sergio Ramos suit et marque… hors-jeu !

Feuille de match OL / PSG

8e journée de Ligue 1 – Stade : Groupama Stadium – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : François Letexier – Assistants : Mehdi Rahmouni et Alexandre Viala – Quatrième arbitre : Eric Watellier – Vidéo : Bruno Coué et Abdelali Chaoui