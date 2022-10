Vitinha : « On a fait beaucoup trop d’erreurs »

Le PSG s’est imposé cet après-midi contre Troyes dans un match prolifique en buts (4-3). Les Parisiens ont concédé trop d’occasions contre les Troyens et encaissé trois buts. Vitinha regrette ces erreurs tout en soulignant les mouvements offensifs de son équipe.

« Je pense que l’on n’a pas fait un très bon match, on a fait beaucoup trop d’erreurs. On aurait du mieux gagner ce match. On a souffert, on aurait du mieux défendre. On a fait des erreurs et il faut faire moins d’erreurs, analyse le Portugais pour Prime Video. Les différences entre un système à quatre et une défense à cinq quand on joue à cinq en face pour les milieux ? On doit apprendre à jouer des deux manières. On a des gros joueurs, on doit être préparé à gagner des deux façons. Dans une certaine tactique, on prend l’avantage dans un secteur, dans une autre dans un autre secteur. Ils étaient très bas, pour pénétrer ce n’était pas facile. Il faut garder l’équilibre. Ce n’était pas comme ça que cela devait se passer. On a eu du mal avec ça. On a pris des buts. On va continuer à travailler dessus pour mieux jouer et concéder moins de buts. Mais offensivement, c’était encore incroyable. La MNM ? Avec les trois de devant, je vois des choses que je n’ai jamais vues auparavant. J’apprends pour le futur. »