PSG / Troyes : les notes des Parisiens

Le Paris Saint-Germain s’est compliqué la tâche ce samedi après-midi face à l’ESTAC et s’est imposé au terme d’un match spectaculaire.

Entre 2 matches de Ligue des Champions, le PSG retrouvait “la bonne vieille Ligue 1” en recevant Troyes au Parc des Princes. Les Parisiens, invaincus depuis le début de la saison, devait remporter cette rencontre pour reprendre 5 points d’avance sur le RC Lens. Le début de match est raté des hommes de Christophe Galtier avec un but rapidement concédé par Baldé qui ne laisse aucune chance à Gigio Donnarumma. 1-0 pour Troyes. Les Parisiens poussent et égalisent grâce à Carlos Soler. L’Espagnol réalise une semaine de rêve avec un but en Ligue des Champions et un autre en L1 en seulement quelques jours.

1-1 à la mi-temps, on pense que Paris va dérouler en deuxième période… mais c’est sans compter sur l’abnégation des Troyens qui reprennent l’avantage grâce au doublé de Baldé (52e). C’est là où Messi et Neymar décident de réagir : l’Argentin marque une merveille de but grâce à une mine aux 25 mètres qui se loge dans le petit filet adverse. Neymar donne l’avantage au PSG quelques minutes plus tard sur une grosse frappe après à une belle passe décisif de la Pulga en profondeur. Le Brésilien fait le show, et on a l’impression de le retrouver avec 4 ans de moins. Entre dribbles tranchants et geste de génie, le numéro 10 Rouge & Bleu régale le public du Parc ! Kylian Mbappé ira aussi de son petit but grâce à un penalty très bien transformé !

À quelques minutes du terme, Troyes inscrira un troisième but… ce qui confirmera les maux en défense des Parisiens sur les centres

Victoire difficile 4-3 du PSG, prochain rendez-vous ce mercredi en Ligue des Champions contre la Juventus avec l’OBLIGATION de GAGNER.

Les notes de la Rédaction de Canal Supporters :

Donnarumma 5,5 – Mukiele 6,5 , Sergio Ramos 3,5 , Kimpembe 3,5 , Bernat 3 – Soler 6.5, Verratti 6, Vitinha 6 – Neymar 8.5 – Messi 8.5, Mbappé 6.