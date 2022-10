Le PSG s’est fait peur cette après-midi au Parc des Princes contre Troyes pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Mené deux fois au score, le club de la capitale a réussi à s’imposer dans un match prolifique en buts (4-3). Au micro de Prime Video, Marco Verratti a noté les bons et les moins bons points de ce succès parisiens.

« On va retenir un peu tout. On a eu des moments où on a joué un très bon football et il y a des moments où on n’a pas bien défendu. Il faut retenir les deux choses pour s’améliorer. Mais il faut aussi continuer à faire ce que l’on a fait. On a marqué quatre buts très jolis mais on ne doit pas encaisser trois buts à la maison. C’est ça qu’il faut améliorer. La MNM ? Ils font ça depuis le début de la saison, ils sont magnifiques. On a vu les statistiques, les trois marquent beaucoup, ils se trouvent très bien. On doit continuer comme ça et trouver un meilleur équilibre parce que l’on sait qu’avec les trois de devant on peut être dangereux à n’importe quel moment. »