Ce samedi après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG reçoit Troyes – au Parc des Princes – dans le cadre de la 13e journée de ligue 1. Une rencontre qui doit permettre au club de la capitale de reprendre le large en tête du championnat, Lens étant revenu à deux points après son large succès contre Toulouse hier soir (3-0). Pour cette rencontre, Christophe Galtier a décidé de poursuivre dans son 4-3-1-2.

Pour cette rencontre face aux Troyens, le coach du PSG a réalisé quelques changements par rapport au match contre le Maccabi Haïfa. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma enchaîne. C’est en défense qu’il y a un peu de changements. Nordi Mukiele remplace Achraf Hakimi, Presnel Kimpembe – qui a fait son retour contre les Israéliens – débute en défense centrale, avec le brassard de capitaine, à la place de Marquinhos. Le Titi sera accompagné de Sergio Ramos. Juan Bernat enchaîne à gauche malgré le retour de blessure de Nuno Mendes. Le milieu de terrain est composé de Vitinha, Marco Verratti et Carlos Soler. Très en forme contre le Maccabi, la MNN est reconduite en attaque.

Dans un Parc des Princes privé de l’ambiance du Collectif Ultras Paris de (CUP), l’ESTAC a jeté un véritable froid dès le début de la rencontre. Face à une défense parisienne dépassée, les Troyens ont profité des nombreux espaces sur les côtés pour ouvrir le score dès la 3e minute grâce à une reprise de Mama Baldé, imparable pour Gigio Donnarumma (0-1, 3′). Même si les Parisiens ont repris le contrôle du ballon, Troyes restait dangereux en contre et Roni Lopes était proche du second but mais est tombé sur un Nordi Mukiele qui est monté en puissance au fil de la première période (10′). Au final, les Rouge & Bleu ont été logiquement récompensés. Sur un excellent service de Neymar, Carlos Soler a surpris la défense troyenne et a égalisé pour le club parisien (1-1, 24′), son deuxième but de la semaine après celui face au Maccabi Haïfa en Ligue des champions. Par la suite, l’ESTAC a mis un véritable bus devant ses buts et les Parisiens n’ont pas réussi à tromper un Gauthier Gallon auteur de plusieurs arrêts décisifs devant, Neymar Jr (39′), Nordi Mukiele (39′), Lionel Messi (40′) ou encore Vitinha (41′). Dans un premier acte sans temps mort, les deux formations sont rentrées aux vestiaires avec ce score de parité (1-1).

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !

1′ Après une mauvaise passe, Ramos se rattrape bien en taclant dans les pieds d’Odebert

3′ Ouverture du score de Troyes (0-1). Sur une action construite sur le côté gauche, la défense parisienne est dépassée. Mama Baldé en profite pour fusiller Donnarumma de près.

6′ Bien servi par Neymar dans le dos de la défense, Messi sert en retrait Carlos Soler, mais l’Espagnol voit sa frappe contrée en corner

7′ Dans la foulée, Messi bute sur Gallon

9′ Les Parisiens arrivent à se montrer dangereux depuis l’ouverture du score, mais ça manque de justesse dans la dernière passe

10′ Troyes proche du 2-0 !!!! Sur un 3 contre 1, Rony Lopes est servi sur le côté droit, mais son contrôle manqué permet le bon retour de Mukiele

14′ Le PSG part en contre attaque. Après une excellente sortie de balle de Verratti, Mbappé et Neymar combinent mais le Brésilien manque ensuite son dernier geste

17′ Si les Parisiens éprouvent de nombreuses difficultés, en face, Troyes est solide défensivement et fait preuve de justesse dans les phases offensives

18′ Ramos tente sa chance de loin mais Gallon détourne des deux poings

19′ Pour l’instant, Mbappé a du mal à combiner avec ses coéquipiers et rate tout ce qu’il entreprend

22′ Face au bloc défensif resserré des Troyens, Neymar tente une frappe puissante de loin, mais ça passe de peu à côté du poteau de Gallon

24′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE CARLOS SOLER (1-1). Sur un incroyable ballon de Neymar, Carlos Soler prend de surprise la défense de Troyes, dribble Gallon et termine dans le but vide. Deuxième but en deux matches pour l’Espagnol, son premier en L1

25′ Incroyable action dans un petit périmètre entre Verratti, Vitinha et Messi, mais sans succès

34′ Excellent tacle de Mukiele dans les pieds d’Odebert

38′ L’Estac est bien regroupé défensivement et le PSG n’arrive pas à trouver des espaces

38′ Coup franc intéressant obtenu par Neymar

39′ Neymar se charge du coup franc et voit sa frappe être détournée par Gallon. Le ballon revient sur Mukiele mais le gardien troyen détourne une nouvelle fois

40′ Messi proche de marquer de la tête sur un bon centre de Bernat mais nouvel arrêt de Gallon

41′ Cette fois-ci c’est Vitinha qui tente sa chance mais Gallon repousse de nouveau. Gros temps fort des Parisiens

45′ Pas de temps additionnel. Le PSG rentre aux vestiaires avec ce score de parité (1-1). Après une ouverture de score précoce des Troyens, Carlos Soler a permis aux Rouge & Bleu de revenir dans le match.

45′ La seconde période débute

48′ Premier contre de l’ESTAC dans ce second acte. Après une percée de Mama Baldé, le ballon revient sur Rony Lopes qui tente sa chance de loin. Donnarumma détourne le ballon

49′ Excellent jeu en triangle entre Neymar, Soler et Verratti. L’Italien trouve ensuite dans l’espace le numéro 10 du PSG, mais ce dernier est contré par la défense troyenne.

53′ Troyes repasse devant (2-1) grâce à un doublé de Mama Baldé. Encore un manque d’agressivité de la défense du PSG. Dans la surface, le Troyen a le temps de contrôler le ballon et de tromper Donnarumma d’une frappe en pivot

56′ QUEL BUTTTTTTT DE LIONEL MESSIIIIII (2-2). D’une frappe lointaine, l’Argentin trompe Gallon. Réaction très rapide des Parisiens

58′ Double changement au PSG. Kimpembe et Vitinha cèdent leur place à Marquinhos et Ruiz. Le Brésilien récupère le brassard de capitaine.

59′ Carton jaune pour Porozo après une faute sur Mbappé

61′ Mukiele revient très bien face à Odebert

62′ BUTTTTTT POUR LE PSG DE NEYMAR (3-2). Sur un incroyable ballon dans la profondeur de Messi, Neymar trompe Gallon. Les Parisiens prennent pour la première fois l’avantage dans ce match

64′ Les Parisiens ont complètement renversé la situation en 10 minutes grâce au duo Neymar-Messi

66′ Quelle action individuelle et technique de Neymar qui dribble toute la défense de Troyes. Le Brésilien sert d’une roulette Mbappé, mais ce dernier bute sur Gallon

74′ PENALTY POUR LE PSG. Soler profite d’une mésentente entre Palmer-Brown et Gallon et se fait faucher par le gardien troyen. Gallon reçoit aussi un carton jaune

76′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (4-2). Mbappé se charge du penalty et le transforme en force plein axe

77′ Soler cède sa place à Renato Sanches

78′ Carton jaune pour Rony Lopes après un tacle à retardement sur Mukiele. Le latéral droit avait encore réalisé un bon travail pour ressortir le ballon

80′ Verratti frappe de loin, Gallon détourne des deux poings

83′ Après une mauvaise passe en retrait d’un milieu, Donnarumma se détend bien pour détourner la frappe de Ugbo

84′ Double changement au PSG, Bernat et Verratti et cèdent leur place à Nuno Mendes et Sarabia. Le Portugais fait son retour à la compétition.

88′ Le PSG se fait peur et Troyes réduit l’écart (4-3). Face à une défense apathique avec beaucoup de duels perdus sur un corner, Palaversa en profite pour marquer seul face au but

89′ Bien servi par Nuno Mendes, Mbappé met trop de force dans sa frappe.

90′ Trois minutes de temps additionnel

La feuille de match de PSG / Troyes

13e journée de Ligue 1 – Parc des Princes – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Éric Wattelier – Assistants : Erwan Findjean et Florian Gonçalves – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Jérémie Pignard et Marc Bollengier – Buts : Baldé (3′, 53′), Soler (24′), Messi (56′), Neymar (62′), Mbappé (76′ sp), Palaversa (88′) – Cartons : Porozo (59′), Gallon (74′), R.Lopes (78′)

Le XI du PSG : Donnarumma, Mukiele, Ramos, Kimpembe (Marquinhos, 58′), Bernat (N.Mendes, 84′) – Verratti (Sarabia, 84′), Vitinha (Ruiz, 58′), Soler (R.Sanches, 77′) – Neymar, Mbappé, Messi Non utilisés : Navas, Hakimi, El Chadaille, Ekitike

