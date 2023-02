Vitinha pas complètement satisfait du match contre le LOSC

Le PSG devait se relancer après trois revers consécutifs (OM, Monaco, Bayern Munich). Ce dimanche, le club de la capitale est ressorti vainqueur de son match face au LOSC. Les Lillois auraient pu l’emporter au Parc des Princes mais Kylian Mbappé (87e) et Lionel Messi (94e) ont renversé le scénario et ont permis à leur club de renouer avec la victoire. Même si les Rouge & Bleu s’en sortent bien, certains joueurs sont conscients des progrès à réaliser. C’est le cas de Vitinha qui s’est exprimé au micro de PSG TV après la rencontre.

« On dit se réveiller, faire mieux que ça »

« Je pense que nous ne sommes pas contents du match, on sait qu’on peut faire vraiment mieux et on va le faire. On doit se réveiller, faire mieux que ça, on sait que tout le monde se donne à 100% dans les matches et c’est le plus important, mais après il y a d’autres choses à faire, sur le plan tactique, technique, pour accompagner notre ambition et nos efforts et gagner tous les matches et bien les gagner. Pas comme aujourd’hui, mais vraiment bien gagner »