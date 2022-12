Titulaire hier lors de la défaite du Portugal contre la Corée du Sud (2-1), Vitinha a réalisé une très belle prestation. Le milieu de terrain du PSG a marqué des points et pourrait avoir un rôle à jouer dans la suite de la Coupe du Monde de la Seleçao das Quinas.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde après deux matches, le Portugal avait fait tourner contre la Corée du Sud (2-1). Après une ouverture du score rapide (5e), les Portugais ont perdu en toute fin de match (91e). Titulaire lors de cette rencontre, Vitinha – qui jouait son premier match de Coupe du Monde – a joué 81 minutes. Et le milieu de terrain a réalisé un très bon match. Il a proposé, offert des bons ballons à ses coéquipiers et frappé deux fois au but. Il a aussi réalisé une une deux avec Cristiano Ronaldo qui aurait pu être décisif. L’ancien de Porto a aussi réalisé une action de grande classe. Roulette, élimination d’un adversaire et décalage de Dalot, qui réussi à trouver Horta en retrait dans la surface mais ce dernier n’a pas frappé assez fort. A l’issue de la rencontre, le numéro 17 du PSG est revenu sur sa première en Coupe du Monde.

« Ça fait du bien de pouvoir faire mes débuts dans une Coupe du Monde«

« Ce qui compte d’abord, c’est le collectif. Nous étions dans de bonnes conditions suite à nos deux premiers matchs, mais cette fois, on a perdu. Ce sont des détails qui finissent par dicter le résultat. Nous ne pouvons pas rendre la victoire facile ou l’offrir à bas prix à l’adversaire. Nous allons travailler là-dessus et préparer le prochain match à élimination directe de la meilleure façon possible, en ne donnant aucune chance à nos adversaires, analyse le joueur du PSG dans des propos relayés par O Jogo. Ça fait du bien de pouvoir faire mes débuts dans une Coupe du Monde. On en veut plus. Je sors avec une amertume parce que je pars avec une défaite. Ai-je gagné ma place ? Je joue sur le terrain pour faire de mon mieux et aider l’équipe. C’est à l’entraîneur de décider si je continue ou non. Je me concentre pour aider l’équipe comme tout le monde. »