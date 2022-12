CDM 2022 – Le Portugal avec Vitinha face à la Corée du Sud

Ce vendredi, coup d’envoi à partir de 16h00, le Portugal affronte la Corée du Sud. Une partie qui voit Vitinha être titularisé pour la première fois durant cette Coupe du Monde.

Le Portugal, à l’image de la France ou du Brésil, a fait carton-plein pour ses deux premières échéances de Coupe du Monde. D’ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la compétition donc, les hommes de Fernando Santos ont tout de même un ultime match à disputer ce jour. Ce sera face à la Corée du Sud à 16h00. L’occasion pour eux de frapper un grand coup en s’octroyant 9 points sur 9 possibles.

Vitinha d’entrée

Et le sélectionneur lusitanien vient tout juste de dévoiler son XI titulaire à cette occasion. Comme pressenti, et relayé sur Canal Supporters ce matin, Vitinha, le milieu de poche du PSG, est bel et bien titularisé d’entrée face aux Coréens. Une belle opportunité pour lui de démontrer ses grandes qualités afin de, pourquoi pas, se faire une place plus régulière au sein de sa sélection.

Le XI du Portugal : Diogo Costa – Diogo Dalot, Antonio Silva, Pepe, Joao Cancelo – Ruben Neves, Matheus Nunes, Vitinha – Joao Mario, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo