Achraf Hakimi est dans une passe difficile ces derniers jours avec les accusations de viol à son encontre. Après le soutien du PSG, le latéral droit a reçu celui de son sélectionneur, Walid Regragui.

Touché à la cuisse, Achraf Hakimi avait manqué trois semaines de compétition entre les deux huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Bayern Munich. Absent du match contre Brest ce week-end, le latéral droit du PSG doit reprendre l’entraînement cette semaine comme l’avaient dévoilé les Rouge & Bleu dans leur dernier point médical. Malgré ça, il a été convoqué par son sélectionneur Walid Regragui pour les matches amicaux du Maroc contre le Brésil (25/03) et le Pérou (28/03). Après l’annonce de sa liste, il a été questionné sur l’état d’esprit de son défenseur, ce dernier étant accusé de viol. Depuis la révélation de cette affaire, Achraf Hakimi clame son innocence.

« Il faut qu’il pense au football d’abord »

« Il est serein, c’est le plus important. Nous on est avec lui, il y a la présomption d’innocence jusqu’à preuve du contraire, nous et tous les Marocains, on est derrière Achraf. On est de tout cœur avec lui et ça lui fera du bien de rentrer au Maroc et de sentir qu’on le soutient, explique le sélectionneur marocain dans des propos relayés par Le Parisien. C’est quelqu’un de fort sur et en dehors du terrain. Il faut qu’il pense au football d’abord et il y a des gens qui vont s’occuper de ces affaires-là pour lui.«