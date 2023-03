Cette saison encore, la Ligue des Champions n’aura pas souri au PSG. un nouveau revers vivement critiqué, mais sur lequel Michel Platini préfère apporter un regard plus neutre.

Défait lors de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich (0-1, le PSG se devait de faire un résultat en terrain adverse mercredi dernier. Or, comme on pouvait légèrement s’y attendre, les Parisiens n’ont pas réalisé l’exploit escompté. In fine, la troupe de Christophe Galtier s’est inclinée sur le score sec de 2-0. Un nouvel échec à ranger aux côtés des autres en définitive.

Platini et la difficulté de remporter la Ligue des Champions

Et depuis cette contreperformance, et là aussi on pouvait s’y attendre, les observateurs s’en donnent à cœur joie pour tomber sur le PSG. Une démarche que Michel Platini, interrogé sur les ondes de RMC, ne préfère pas adopter. L’ancien président de l’UEFA fait un simple constat : la Ligue des Champions est une compétition capricieuse. « Tu as une grande équipe du PSG en Ligue 1 et après tu as un match de Ligue des Champions. Et un match de Ligue des Champions, tu ne sais pas comment il peut tourner. Le PSG veut gagner la Ligue des Champions ? Mais tout le monde veut gagner la Ligue des Champions. Le Bayern Munich aussi veut la gagner. On a été dithyrambique sur le recrutement quand Neymar et Messi sont arrivés, au moment de la prolongation de Kylian Mbappé… C’est magnifique de voir ce PSG en Ligue 1. Après, il y a la Ligue des Champions. Tu joues contre le Real Madrid, ça se passe mal. Tu joues contre le Bayern Munich, ça se passe mal. Ce sont des grands d’Europe. C’est comme ça, c’est le football.«