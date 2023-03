Visé par une enquête pour viol en début de semaine, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, peut compter sur le soutien de son club.

Moins de 24 heures après la victoire sur la pelouse du Vélodrome, le PSG a appris une nouvelle surprenante ce lundi au sujet d’Achraf Hakimi (24 ans). Comme le rapporte Le Parisien, le latéral droit marocain est visé par une enquête pour viol. Une jeune femme de 23 ans « s’est présentée au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) et a déclaré avoir été violée par le défenseur marocain du club parisien au domicile du joueur, le 25 février », rappelle LP. Si la jeune femme n’a pas déposé plainte, le parquet de Nanterre s’est autosaisi de cette affaire. Présent à la cérémonie du Trophée The Best quelques heures après l’apparition de cette information, le joueur n’a rien laissé transparaître et personne dans son entourage professionnel n’a souhaité faire l’impasse sur ce rendez-vous. « Dans l’entourage du footballeur on assure être serein et calme face aux accusations faites par la victime présumée », précise Le Parisien.

Hakimi se tient à disposition de la justice

Du côté du PSG, l’étonnement a d’abord pris place. Puis dans la journée de mardi, le club parisien a échangé avec l’entourage du Marocain et a récolté quelques éléments sur le sujet. « Au cours des dernières heures, le service juridique du club, les avocats ont étudié le dossier et planché dessus afin d’accompagner le joueur, visé par de graves accusations », rapporte le quotidien francilien. Même si le sujet demeure sensible, le PSG reste au soutien de son joueur. « Le club est au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors », fait-on savoir du côté des Rouge & Bleu.

Sans surprise, l’avocate du joueur, Fanny Colin, réfute les accusations à l’encontre de son client. « Les accusations sont fausses. Il est serein et se tient à la disposition de la justice. » Touché aux ischio-jambiers et absent lors des deux derniers matches face au LOSC (4-3) et l’OM (0-3), Achraf Hakimi va faire son retour à l’entraînement du PSG ce mercredi, après deux jours de repos accordés à l’ensemble de l’effectif. « Le club fait savoir qu’il n’y a aucune raison de voir Hakimi rater la séance avec ses partenaires ce mercredi midi », conclut LP. L’ancien de l’Inter a de forte chance d’effectuer son retour dans le groupe ce samedi lors de la réception du FC Nantes (21h, 26e journée de Ligue 1).