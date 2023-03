Le PSG a été éliminé de la Ligue des Champions en huitièmes de finale par le Bayern Munich (0-1/2-0). Pour Habib Beye, cette élimination était « plus ou moins » annoncée.

Depuis qu’ils sont arrivés à la tête du PSG, les propriétaires des Rouge & Bleu rêvent de remporter la Ligue des Champions. Mais pour l’instant, le club de la capitale n’a pas réussi à l’ajouter à son armoire à trophée. Il a atteint une fois la finale mais reste sur deux éliminations consécutives en huitièmes de finale. Habib Beye a pointé du doigt les dirigeants parisiens dans leur gestion après ce nouvel échec.

« Le projet cela ne doit pas être Messi, Mbappé et Verratti »

« L’échec en Ligue des Champions était plus ou moins annoncé, dans la construction de l’effectif. On a parlé de l’institution, de l’effectif, mais il y aussi l’état d’esprit et de l’identité. Personne ne remet en question la qualité de l’effectif intrinsèquement, mais l’institution ne contrôle pas le projet. Il y a une incohérence à ce niveau-là, peste le consultant sur le plateau du Canal Football Club. Le projet cela ne doit pas être Messi, Mbappé et Verratti. C’est donner le pouvoir à un entraineur. Quand Tuchel a commencé à avoir ce pouvoir, on le lui a repris. Leonardo a voulu asseoir son autorité. Galtier ? Je ne sais même pas s’il a identifié le problème. Quand j’entends que Bithsiabu, un jeune gamin, est responsable du but pris, et que Verratti n’y est pour rien alors qu’il est responsable à 2000% alors je me dis soit il ne dit pas la vérité soit il est malhonnête. Verratti, il n’a pas progressé d’un iota depuis 10 ans. »