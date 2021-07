Wanda Nara en contact avec l’AS Roma pour Icardi (La Repubblica)

Après quelques mois prometteurs avec le PSG lors de la première partie de saison 2019-2020, Mauro Icardi a connu une deuxième année plus compliquée avec le maillot des Rouge & Bleu. Entre blessures, méforme physique et mauvaises prestations, l’attaquant de 28 ans a souvent été critiqué lors de l’exercice précédent. Et afin d’amasser quelques liquidités, l’Argentin – sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG – serait placé sur la liste des transferts. De plus, l’international argentin garde une belle côte en Italie. En effet, Mauro Icardi plairait à la Juventus Turin et l’AS Roma.

Concernant le club romain, l’ancien de l’Inter pourrait devenir une cible prioritaire en cas de vente d’Edin Dzeko (sous contrat jusqu’en 2022). En effet comme le rapporte le quotidien italien, La Repubblica, Mauro Icardi serait en discussions avec l’AS Roma. Son agent et femme – Wanda Nara – aurait noué des contacts avec les dirigeants du club romain afin d’évaluer une possible opération. Toujours selon La Repubblica, Mauro Icardi verrait son avenir bouché au PSG. De plus, le nouvel entraîneur de la Louve – José Mourinho – apprécierait le profil du natif de Rosario.

La semaine passée, le quotidien italien avait déjà annoncé un intérêt de l’AS Roma pour Mauro Icardi avec deux formules au choix : Prêt avec option d’achat aux alentours de 40 millions ou un prêt sur deux ans avec obligation d’achat.