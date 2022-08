Warren Zaïre-Emery dans l’histoire du PSG

Le PSG compte bien dégraisser son effectif, ce qui permettra de mieux dessiner les contours du groupe avec lequel Christophe Galtier travaillera, mais également de faire de la place aux jeunes issus de la formation Rouge & Bleu. Cette seconde raison profitera visiblement à la pépite Warren Zaïre-Emery. A seulement 16 ans, le milieu de terrain est entré en jeu à la 82e à la place de Marco Verratti lors de la première rencontre de Ligue 1 Uber Eats (victoire 0-5) ce samedi sur le terrain du Clermont Foot. L’occasion pour le titi parisien d’entrer dans l’histoire du Paris Saint-Germain en devenant le joueur le plus jeune a évolué dans l’élite avec la tunique Rouge & Bleu. Dans ce domaine de précocité, il devance ainsi El Chadaille Bitshiabu, Kingsley Coman, Didier Domi ou encore Nicolas Anelka.

A l’issue de la rencontre, son nouvel entraîneur a déclaré : « Il a été très sérieux et très bon pendant la préparation. Je me devais de lui donner ses premières minutes. C’est important de joindre les actes aux paroles, il doit se sentir concerné« . Le technicien a également salué la maturité et le professionnalisme de Warren Zaïre-Emery. Ce dernier a fait part de sa fierté d’avoir disputé ses premières minutes en championnat avec son club formateur : « Je suis très content, très heureux. C’est une fierté d’être le plus jeune joueur du PSG à faire ses débuts en Ligue 1. On est toujours content quand le coach nous dit que l’on travaille bien, je vais continuer et j’espère qu’il m’offrira d’autres chances« .

Mature et professionnel, sur et en dehors du terrain

Selon les propos de son entourage, récoltés par nos confrères de Goal, cette réussite a des explications : « C’est un vrai bosseur avec une hygiène de vie impeccable et qui est très à cheval sur ses temps de repos. Je connais pas mal de jeunes joueurs et à son âge, je n’en ai jamais vu d’aussi sérieux en dehors du terrain« .

Résident en Seine-Saint-Denis (93), Warren Zaïre-Emery bénéficie, selon Goal, d’un chauffeur afin de se rendre au centre d’entraînement du PSG, situé à Saint-Germain-en-Laye (78). Malgré la distance, le jeune joueur est assidu et ponctuel, et présent ainsi tous les jours aux alentours de 8h, horaire imposé par la direction du club. Cependant, l’assiduité du titi parisien devrait être plus facile à maintenir dorénavant. En effet, il devrait retourner au centre Oooredoo, plus précisément à l’internat du centre de formation, afin d’y loger. Une nouvelle qui devrait ravir le conseiller du football, Luis Campos, qui encouragerait les nouvelles recrues à trouver un logement non loin du Camp des Loges. Toujours selon Goal, le dirigeant portugais serait très à cheval sur la ponctualité.