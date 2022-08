Zaire-Emery et sa fierté d’entrer dans l’histoire du PSG

Pour son premier match de la saison 2022-2023 de Ligue 1, le PSG a livré une véritable démonstration sur la pelouse du Clermont Foot (5-0). Une performance saluée par les acteurs du match et les supporters parisiens. Et cette rencontre face aux Clermontois aura une saveur particulière pour Warren Zaïre-Emery. Intégré dans le groupe professionnel depuis début juillet, le jeune milieu de terrain a effectué ses premières minutes avec son club formateur. À 16 ans, 4 mois et 29 jours, il devient le plus jeune joueur de l’histoire des Rouge & Bleu devant El Chadaille Bitshiabu (16 ans, 7 mois et 3 jours) et Kingsley Coman (16 ans, 8 mois et 4 jours).

« C’est un rêve d’enfant »

Au micro de PSG TV, Warren Zaïre-Emery a exprimé sa joie d’entrer dans l’histoire du club. « Je suis très content, très heureux, c’est une fierté, parce que je rentre maintenant dans l’histoire du club. Je suis le plus jeune joueur à être entré en Ligue 1, donc c’est forcément quelque chose de spécial pour moi. Je ne m’y attendais pas, mais il faut être toujours prêts à répondre présent quand on est sur le banc, si le coach nous appelle. C’était de la joie, j’étais content. J’ai tout donné, et je donne toujours le meilleur de moi-même. C’est un rêve d’enfant. Tout le monde rêve de jouer avec de tels joueurs. J’espère qu’il y en aura d’autres. »